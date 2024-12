Efraín Juárez le manda un mensaje a los subestiman a los entrenadores mexicanos

Efraín Juárez comandó una temporada histórica con el Atlético Nacional. El estratega mexicano logró un bicampeonato en Colombia. Luego de sus éxitos, Juárez reveló las dificultades vividas en el fútbol cafetero.

A pesar de haber logrado coronarse en la Liga Colombiana y en la Copa de Colombia, el paso de Efraín Juárez en el Atlético Nacional no fue color de rosas. Efraín Juárez tuvo que superar subestimaciones e injustas suspensiones por su “efusividad” al momento de celebrar goles.

“Fueron cuatro meses de no dormir, de llorar… Lloraba por frustración y por injusticias, pero siempre me las guardé y me las comí todas; al final, hoy tiene recompensa”, dijo Juárez en una entrevista con Raúl Orvallanos para Fox Sports.

Luego de consagrarse en Colombia, el exfutbolista mexicano lamentó que no se le den oportunidades a los estrategas aztecas en la Liga MX. Efraín Juárez ya probó que las “mentes” mexicanas pueden triunfar en otras latitudes.

“A la distancia duele que en equipos del futbol mexicano solo haya 1, 2 o 3 técnicos mexicanos. No somos tan malos, tenemos la capacidad, la preparación, la experiencia. Hay muchos técnicos que se han preparado muchísimo, es la falta de oportunidad”, agregó.

Una de las razones por las que se le dan menos oportunidades a los entrenadores mexicanos en la Liga MX está relacionada con la preparación. Pero Efraín Juárez tiene experiencia en Europa y América y tiene una visión diferente.

“A lo mejor en otro país sudamericano se preparan mejor que nosotros, no. Esa historia a mí no me la cuentan porque yo sí la sé. A mí me dicen que el entrenador de tal país se prepara mejor, no han visto el torneo donde juegan”, concluyó.

Cómo le fue a Efraín Juárez

Efraín Juárez llegó al Atlético Nacional en agosto de 2024. Su llegada a Colombia estuvo en medio de dudas y críticas por su designación. Pero con el pasar del tiempo, el mexicano fue cambiado la visión de los demás.

El joven estratega mexicano dirigió al Atlético Nacional durante 27 partidos. En todos esos partidos, el exfutbolista azteca enderezó el rumbo del club Verdolaga. El Atlético Nacional ganó 15 partidos, empató 7 y solo perdió 5 encuentros.

– Efraín Juárez deja un firme mensaje en el fútbol colombiano