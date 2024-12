Feid y la divertida broma que le hizo a Karol G en Navidad

Cada vez son más los momentos que la parejita conformada por Feid y Karol G deciden compartir con sus fanáticos a través de redes sociales. Desde vacaciones y escapadas a sitios turísticos de ensueño, así como clips de lo que acontece en su día a día.

En esta ocasión, el intérprete de “Class 101” optó por dar una mirada a la cómica broma que le hizo a la colombiana en pleno día de Navidad. Esto ocurrió por medio de su cuenta de Tik Tok, en un video que capturó el momento exacto en el que el famoso le revela a su enamorada que no podrá recibir regalo de navidad porque fue “víctima de una estafa”.

Feid presume el talento de Karol G en la cocina

La broma fue posible con ayuda de un popular audio de TikTok en el que se escuchan las palabras: “Así es, me estafaron… En línea compré un set de maquillaje para mi pareja, tengan mucho cuidado con las estafas en línea, vean lo que me llegó… Esto es injusto, me lo voy a tener que quedar”.

Mientras este mensaje se escucha de fondo, Feid muestra con orgullo una consola PlayStation de edición especial que habría llegado en lugar del regalo que “tenía planeado” para Karol G.

Karol G y Feid disfrutan de unas románticas vacaciones juntos

Por su parte, el público no tardó en expresar su “preocupación” por la falta de regalo para la intérprete de temas como “TUSA” y “Mi ex tenía razón”, por medio de la sección de comentarios.

“Ay y ahora el regalo de Karol G”, “A mi también me estafaron, pedí a Feid esta Navidad y me llegó mi ex”, “Mi Karol perdió, ya no hay ni para la plancha” y “Estaba preocupado porque también me pasó, pero como le pasó al Ferxxo pues ya no me importa”, son algunas de las reacciones que se registraron en la web.