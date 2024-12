La Casa Blanca afirma que hay “indicios tempranos” de que el avión de Azerbaiyán fue derribado por Rusia

El gobierno del presidente Joe Biden afirma que hay “señales” de que el avión de Azerbaiyán que se estrelló en Kazajistán, donde murieron 38 personas, fue derribado por defensas aéreas rusas.

Así lo afirmó John Kirby, vocero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en una conferencia virtual con periodistas.

“Hemos visto algunos indicios tempranos que ciertamente apuntan a la posibilidad de que este avión haya sido derribado por sistemas de defensa aérea, lo que indica que hay una investigación en curso en este momento”, dijo Kirby. “Hemos ofrecido nuestra ayuda para esa investigación. Ellos la quieren, pero vamos a respetar ese proceso”.

El portavoz fue presionado para ofrecer más detalles sobre la información que indiquen que los rusos estuvieron involucrados.

“No voy a ahondar sobre cuáles son los primeros indicios que estamos analizando. Espero que puedan entender por qué no lo haré, pero tenemos indicios tempranos”, insistió Kirby. “De nuevo, quiero aclarar que no son indicios tempranos de que haya una investigación activa en curso y no quiero adelantarme a la situación actual”.

El avión de Azerbaiyán Airlines, un modelo de avión Embraer 190, transportaba 67 pasajeros cuando se estrelló el miércoles cerca de la ciudad de Aktau, en el suroeste de Kazajistán, cuando se dirigía desde Bakú a la ciudad de Grozni, en la república rusa de Chechenia.

Kazajistán realiza una investigación, pero un informe preliminar indica el ataque por parte de fuerzas rusas.

A pregunta expresa a Kirby, sobre señalar a los rusos del hecho se basa en información adicional a esos reportes y a las indicaciones de expertos que hablan sobre los agujeros en la aeronave.

“La respuesta corta a tu pregunta es que sí y lo dejaré así”, dijo Kirby.

La aerolínea ha señalado que el avión fue derribado por una “interferencia” técnica, pero la investigación no ha sido conclusiva.

Sigue leyendo:

• Rusia alerta contra las “hipótesis” que relacionan a Moscú con el accidente aéreo en Kazajistán en el que murieron 38 personas

• Mueren 38 personas y sobreviven 29 al estrellarse un avión de pasajeros en Kazajistán