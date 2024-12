Cristiano Ronaldo dice que Vinícius Júnior mereció el Balón de Oro 2024

La estrella del fútbol mundial Cristiano Ronaldo se sumó a las voces de los que consideran que el brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior, merecía ganar el Balón de Oro 2024 premio que terminó ganando el mediocampista español del Manchester City, Rodrigo Hernández.

“Vinícius se merecía el Balón de Oro. Ganó la ‘Champions’ y el desempeño que tuvo en la final fue muy bueno. Por eso creo más en estos premios”, aseguró CR7 durante la ceremonia de los premios Globe Soccer Awards que se entregaron el viernes en Dubai.

La estrella del Al-Nassr de la Pro League saudí recibió el galardón que lo reconoció como el Mejor Jugador de Oriente Medio y al Máximo Goleador de la Historia gracias a los 916 goles que tiene en su carrera, cifra que sigue aumentando y que apunta a convertir en los 1,000 tantos.

View this post on Instagram A post shared by Fabrizio Romano (@fabriziorom) Parte de las palabras de reconocimiento de Cristiano Ronaldo hacia la estrella brasileña del Real Madrid, Vinícius Júnior y los premios Global Soccer Awards.

Cristiano Ronaldo, de 39 años, también aprovechó la oportunidad para mostrar su agradecimiento por estos dos reconocimientos que recibió al mismo tiempo que aseguró que aún tiene mucho por hacer en su exitosa carrera con la mirada puesta en seguir haciendo lo que mejor sabe hacer, marcar goles.

“Es un placer estar aquí. Es muy distinto a los otros. Es un placer estar en esta gala. Significa mucho. Muchas generaciones. Esto me motiva para seguir marcando goles y ser mejor”, destacó la máxima estrella portuguesa quien también dio las gracias a su familia.

“Gracias a mi familia por apoyarme todo el tiempo para seguir jugando. Voy a continuar porque quiero seguir marcando goles y ganar cosas para mi club y mi selección”, agregó CR7 quien tiene en la mira disputar la Copa del Mundo 2026 que sería la sexta para él, algo que todavía no ha podido lograr nadie.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo (c) y el portero del Real Madrid Thibaut Courtois (i) participan en una mesa redonda en el marco de los premios Globe Soccer Awards, este viernes en Dubai. Crédito: EFE

Propósitos para el 2025

Cristiano Ronaldo también habló sobre lo que tiene pensado en conseguir este año que recién comienza especialmente con su club, Al-Nassr, en una liga que le ha costado para poder conseguir títulos y que espera poder finalmente lograr en este 2025.

“Me gustaría ser campeones este año de la liga porque en todas las ligas en las que estuve las he ganado”, recordó CR7 quien se coronó en su natal Portugal con el Sporting, en Inglaterra con el Manchester United, en España con el Real Madrid y en Italia con la Juventus.

También tuvo palabras de reconocimiento al campeonato de Arabia Saudita al que comparó con la Ligue 1 de Francia a nivel de exigencia.

“Es mejor que la Ligue 1, sin duda. No lo digo porque juegue allí. No me importa lo que piense la gente, pero deberían ir allí, jugar para verlo y correr a 40 grados”, comentó la estrella portuguesa.

Sigue leyendo:

– Vinícius Júnior y Real Madrid arrasan en los premios Globe Soccer Awards 2024

– FC Barcelona se queda sin inscribir a Dani Olmo tras sentencia de juzgado

– Leyendas del mundo del deporte que fallecieron en este 2024