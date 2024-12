Fiscal estatal demanda la disolución involuntaria de una corporación de vivienda

El fiscal estatal Rob Bonta presentó una demanda en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles para disolver involuntariamente C.C.O.A. Housing Corporation, una corporación de beneficio público sin fines de lucro que se constituyó en California en 1979 para proporcionar viviendas asequibles para “personas mayores y discapacitadas”.

Por años, los residentes del edificio de 268 departamentos para personas mayores han tenido que lidiar con ascensores que no funcionaron entre septiembre de 2021 y noviembre de 2021, y dejaron atrapados a los ancianos, enchufes eléctricos rotos, grifos que gotean, intercomunicadores que no funcionan en la actualidad y falta de rampas de acceso para personas con discapacidades.

“Mi padre tiene 92 años y a nosotros se nos hace muy difícil moverlo cuando queremos subirlo a mi auto”, denunció Haniet Kam, “No hay manera de poderlo cargar. Aquí no hay solución para personas discapacitadas”.

Mala gestión administrativa

La única actividad caritativa de C.C.O.A. Housing Corporation fue la operación de Cathay Manor, un complejo de apartamentos de 268 unidades en el centro de Los Ángeles financiado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos en virtud de un contrato de Pago de Asistencia para la Vivienda.

Los residentes de Cathay Manor son personas mayores de bajos ingresos, -mayoritariamente de origen asiático- y muchos de ellos tienen discapacidades o impedimentos que les obligan a utilizar sillas de ruedas o andadores para viajar cualquier distancia.

En 2023, C.C.O.A. Housing Corporation se vio obligada a vender Cathay Manor como resultado de una mala gestión generalizada y persistente.

Tras una investigación realizada por la oficina de Bonta, la demanda presentada busca el nombramiento de un síndico en espera de la resolución judicial y transferir las ganancias de la venta del edificio a otra organización benéfica con un propósito caritativo similar para proporcionar viviendas asequibles para personas mayores.

Además, la denuncia busca una contabilidad de todas las transacciones financieras que la organización benéfica ha tenido con sus directores y cualquier entidad relacionada.

“Simplemente no se puede negar que C.C.O.A. Housing Corporation y los miembros de su junta directiva les fallaron miserablemente a nuestras personas mayores cuando operaban Cathay Manor. Fue y sigue siendo imperdonable”, dijo Bonta.

Haniet Kam tiene muchas dificultades para subir a su padre a su automóvil. No hay una rampa que le ayude.

“Posiblemente a muchas personas no les importa lo que nos pase cuando uno ya está viejo”, comentó Lidia Figueroa, una anciana nicaragüense de 80 años. “Solamente mire cuando uno camina por la calle; nadie le cede el paso y lo miran a uno como si fuera nada”.

Si bien C.C.O.A. Housing Corporation ya no es propietaria ni administra el edificio, la oficina del fiscal estatal está tomando acciones legales para garantizar que los ingresos de la venta de Cathay Manor no puedan ser utilizados, de ninguna manera, por los líderes actuales de la organización.

“Su trayectoria habla por sí sola. No se puede confiar en que hagan lo correcto.”, añadió Bonta. “Un cambio, los fondos deberían distribuirse a una de las muchas organizaciones benéficas legítimas que realmente brindan viviendas asequibles para personas mayores en el área de Los Ángeles”.

El funcionario de gobierno indicó que en el Departamento de Justicia de California están comprometidos a responsabilizar a las organizaciones benéficas sin escrúpulos y a abordar la crisis de vivienda del estado y la demanda es una continuación de esos esfuerzos”.

“Durante años, escuché a los residentes de Cathay Manor hablar sobre las condiciones inaceptables que enfrentaron bajo la ley C.C.O.A. Corporación de Vivienda”, fue la reacción del congresista Jimmy Gómez (Distrito 34).

Gómez presionó para que el estado iniciara una investigación y se tomaran las medidas que protegieran a las personas mayores de Chinatown.

La concejal del Distrito 1 de Los Ángeles, Eunisses Hernández manifestó que los miembros de la junta de C.C.O.A. “demostraron un completo y total desprecio por la comunidad de Chinatown y las personas mayores que residían en Cathay Manor”.

Hernández opinó que no se les puede permitir que se beneficien de la venta del edificio que “descuidaron y lamentablemente administraron” y que abusaron la confianza de la comunidad.

Venta restringida del edificio

C.C.O.A. Housing Corporation se defiende actualmente de múltiples acciones presentadas en su contra, incluida una demanda presentada por inquilinos de Cathay Manor relacionada con las malas condiciones de vida, y cargos penales presentados por la Fiscalía de la ciudad de Los Ángeles en 2021.

La demanda presentada por el fiscal general Bonta no afectaría negativamente la situación civil en curso.

El nombramiento de un síndico permitiría a una parte neutral gestionar los asuntos de la Corporación de Vivienda de California sobre el Envejecimiento (C.C.O.A. Housing Corporation) incluida la supervisión de los juicios existentes.

Si el tribunal concede la disolución de la organización benéfica, el síndico también gestionaría la liquidación de C.C.O.A., deudas y pasivos para poder disolverse.

De acuerdo con el fiscal Rob Bonta, C.C.O.A. Housing Corporation tiene actualmente más de $8.5 millones en una cuenta bancaria restringida.

Como condición para aprobar la venta de Cathay Manor, el fiscal del estado exigió que todas las ganancias se depositaran en una cuenta bancaria restringida.

En junio de 2025, se debe realizar un pago final de 70 millones de dólares a C.C.O.A. Housing Corporation por la venta del edificio, que también se depositará en la cuenta bancaria restringida.

Durante el curso de la investigación a C.C.O.A. los miembros actuales de la junta directiva de la Corporación de Vivienda no proporcionaron ningún tipo de plan sobre cómo utilizarían en el futuro los fondos para proporcionar viviendas para personas de bajos ingresos.

Los acusados en la demanda

Gong Donald Toy, también conocido como Don Toy, figura como acusado principal en la denuncia del fiscal Bonta. Él ha sido presidente y director ejecutivo de C.C.O.A. Housing Corporation desde la incorporación de la organización en 1979.

Otras personas que son nombradas en la demanda son: Janet Lim, Sing Foo y Jimmy Victoria, todos ellos ex y actuales miembros de la junta directiva de C.C.O.A. Housing Corporation.

La Opinión contactó a la gerencia de Cathay Manor para una entrevista con Gong Donald Toy, pero no hubo respuesta al cierre de edición.

Los alegatos contra los demandados

Los demandados violaron su deber fiduciario de garantizar que C.C.O.A. Housing Corporation cumpliera su propósito caritativo al operar inadecuadamente Cathay Manor.

El demandado Toy dirigió las actividades y asuntos de C.C.O.A. Housing Corporation sin una supervisión significativa de sus directores.

A su exclusivo criterio, el demandado Toy, seleccionó, contrató y supervisó la empresa encargada de administrar y mantener Cathay Manor, en violación de los estatutos de C.C.O.A. Housing Corporation.

Después de que los demandados Lim, Foo y Victoria se enteraron de que Toy contrató a la empresa gestora sin su aprobación, no cuestionaron ni abordaron la contratación de la empresa gestora, el proceso mediante el cual se seleccionó a la empresa gestora, ni si se consideraron alternativas, o los términos del contrato de gestión.

Desde al menos 2021, los demandados no se aseguraron de que C.C.O.A. Housing Corporation mantuviera condiciones básicas de salud y seguridad en Cathay Manor. No mantuvieron un sistema de seguridad contra incendios que cumpliera con el código contra incendios y no mantuvieron ni repararon dos ascensores inoperables en Cathay Manor durante períodos aproximadamente entre septiembre de 2021 y noviembre de 2021, lo que efectivamente atrapó a muchos residentes ancianos en el edificio.

Presentación de declaraciones falsas y tergiversaciones en presentaciones ante el Registro de Organizaciones de Beneficencia y Recaudación de Fondos de la Procuraduría General (Registro).

Para los años 2006-2016, el demandado Toy firmó los formularios 990 del IRS, bajo pena de perjurio, y los presentó ante el Registro. Estos formularios 990 del IRS identifican a Tung Sheng Liu como director de C.C.O.A. Housing Corporation. Tung Sheng Liu murió alrededor del 3 de mayo de 2009.

Los estados financieros auditados de C.C.O.A. Housing Corporation para los años fiscales que terminaron el 30 de junio de 2021 y el 30 de junio de 2022 revelan que el demandado Toy transfirió más de $550,000 de C.C.O.A. Housing Corporation a The Teen Post Corporation por “asistencia de personal temporal” durante los dos años fiscales. Teen Post Corporation tiene su sede principal de negocios en una suite en Cathay Manor, y el demandado Lim es su secretario y director financiero.