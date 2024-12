Trump interviene en el debate sobre la visa H-1B y la respalda

El presidente electo Donald Trump apoyó abiertamente el sábado a su partidario clave, el multimillonario Elon Musk, en una disputa pública sobre el uso de la visa H-1B, y dijo que respalda plenamente el programa para trabajadores tecnológicos extranjeros al que se oponen algunos republicanos.

El programa de visas de inmigración para trabajadores altamente calificados ha estado en el centro de atención después de que Elon Musk y Vivek Ramaswamy enfrentaron una reacción violenta dentro de la base republicana tras señalar su apoyo a la visa de trabajo H-1B, que ha sido criticada por ser demasiado complicada y susceptible de abuso.

“Siempre me han gustado las visas, siempre he estado a favor de las visas. Por eso las tenemos”, dijo Trump en una entrevista telefónica con The New York Post publicada el sábado.

“Tengo muchas visas H-1B en mis propiedades. He sido un creyente en la H-1B. La he usado muchas veces. Es un gran programa”, agregó, según informó el NY Post.

El apoyo de Trump al programa ocurre cuando dos de sus aliados clave que se encargarán de dirigir el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), Musk y Ramaswamy, se han enfrentado a un mayor escrutinio en la plataforma social X de Musk por parte de algunos en el Partido Republicano, incluida la activista de extrema derecha Laura Loomer y otros republicanos de línea dura.

La disputa se intensificó aún más el viernes por la noche después de que Musk prometiera “ir a la guerra” por el tema en una publicación en X.

“La razón por la que estoy en Estados Unidos junto con tantas personas críticas que construyeron SpaceX, Tesla y cientos de otras empresas que hicieron que Estados Unidos fuera fuerte es por la H1B”, escribió Musk en su publicación.

“Iré a la guerra por un asunto que no pueden ni imaginar”, aseguró Musk.

La disputa también ocurre cuando Trump ha anunciado sus planes para controlar y disminuir severamente la inmigración a EE.UU. y cuando la administración Biden anunció a principios de este mes una norma que aclara quién puede solicitar las visas H-1B y regula un proceso más ágil para obtenerlas.

Algunos legisladores demócratas habían pedido anteriormente a la administración Biden que abordara las lagunas en el sistema de inmigración para prepararse para la esperada ofensiva contra la inmigración de la administración entrante de Trump.

