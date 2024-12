Horóscopo anual de Mhoni Vidente:¿qué le depara a tu signo en 2025?

Mhoni Vidente le dice a tu signo del zodiaco qué le espera a tu signo en 2025.

Aries

En esta año 2025 el signo de Aries va a ser uno de los que va a tener el éxito en las manos, su carta del tarot que es el Mago y su Arcángel Miguel me dice que la buena fortuna los va a rodear, pero deberán tener precaución con viajes al mar sobre todo en barco.

Esta carta del Mago nos indica que pidas que se te va a dar sin límites que aprendes a guardar tu energía positiva y no repartirla entre personas negativas y que es el momento de crecer más económicamente y que tener un patrimonio sólido, año de viajes y cambios de casa.

Año de volver a estudiar o terminar tu carrera universitaria, año de cirugías estéticas y reinventarse en lo físico, tu mejores meses son marzo, abril, agosto, septiembre y diciembre, números de la suerte 12 y 38, tu color base es el amarillo y naranja, tus signos compatibles con propuesta de casamiento Sagitario, Capricornio y Leo.

Punto débil el hígado y hormonas, siempre busca la naturaleza para limpiar tus energías ir al campo o a la playa, grandes éxitos en lo profesional que los cuatro elementos Aire, Fuego, Agua y Tierra van a estar a tu favor para apoyarte a crecer más en lo económico.

En cuestión amorosa en este año va ser de compromiso firme y hablar de ser padres, tu día mágico va a ser el martes, es decir, que en este día va dominar la suerte en juegos de azar.

Va a ser un año de renovar contratos en extranjero y mejor pagados, también renuevas tu aspecto y decides cambiar el look para verte de lo mejor, tu lema en este año va ser no hay mal que por bien no venga.

Tauro

En esta año 2025 tomas las decisiones indicadas para ser feliz y tener éxito en cuestión de trabajo recuerda que va a ser de crecimiento en lo intelectual por eso se recomienda poner un negocio propio y estimular el comercio exterior que se te dará sin problema.

Tu carta del tarot es la Templanza y tu arcángel Gabriel que me dicen no tengas miedo a los cambios que este año se te va a dar la oportunidad de estar mejor. En lo personal que la carta de la Templanza te recomienda que no digas nada a nadie de tus metas en este año para que no te llenes de envidias y mal de ojo.

El arcángel Gabriel es que te va a dar dos noticias importantes en este año una que va ser padres y la otra de una trabajo mejor pagado y tener un patrimonio propio así que no lo dudes que la buena fortuna te sonríe solo ten calma y no te desperres tan pronto.

Tus mejores meses son enero, mayo, agosto, octubre y noviembre , tus números de la suerte es 21 y 73, tu color base es el azul y rojo, tus signos compatibles Virgo, Sagitario y Capricornio, punto débil el estómago e intestino, recuerda que somos lo que comemos aprende alimentarte mejor.

No tengas miedo a los retos que se te presenten en este año que debes de confiar en tu fuerza interior y como eres el primer signo de tierra eso te va hacer uno de los grandes lideres sociales de este año.

En cuestión amorosa va ser un año de pleitos y separación de tu pareja por eso se te recomienda tener paciencia y no caer en celos infundados e infidelidades.

Tu día mágico va ser jueves, te indica que es un año de responsabilidades y retos para avanzar en tu vida, es decir, que no le digas que no a tu destino y lo enfrentes con valor y que no te frenes ante las caídas o fracasos que puedas tener recuerda que tu signo es el toro y siempre va buscar el avanzar a como de lugar.

Géminis

En este año va a ser de doble suerte para este signo que es si va tener la estrella arriba de ellos así que cualquier cambios que hagan será de éxito su carta del tarot es el Emperador y su Arcángel Rafael les van ayudar a tener ese brinco que desean para vivir mejor en la vida que la carta del emperador nos indica que tendrán logros fuertes en el trabajo y que el arcángel Rafael les va hacer el milagro que tanto desea.

Tus mejores meses son enero, marzo, junio, octubre y diciembre, tus números mágicos son 09 y 18, tu color base es el rojo y blanco, tus signos compatibles Piscis, Aries y Libra con oportunidad de casamiento para los Géminis divorciados, es decir, encuentran el amor otra vez, tu punto débil los vicios así que deberás tener una mentalidad fuerte y no caer en los vicios sin retorno.

Posibilidades infinitas de abundancia, por ser el gemelo deberás de poner tu mentalidad en modo positivo para que puedas triunfar en todo lo que te propongas, va ser un año de inspiración y chispa divina que tendrás de tu lado la buena suerte en todo lo que te propongas pero debes de ser más discreto porque también va ser un año de mal de ojo y envidias a tu alrededor por eso trata de no confiar demasiado en todos los que se te acerquen y que trates de no sabotearte tu mismo con el que no te lo mereces, recuerda que tu mente es la dualidad y por eso a veces caen en el pesimismo.

Te vendrá un sorpresas de cambio de trabajo y cierre de contrato con personas del extranjero que eso te ayudar a estar mejor económicamente, tu mejor día va ser el Lunes por eso el día del trabajo y la superación universitaria, es decir, que no dejes de estudiar y prepararte para que tengas el triunfo en tus manos, va a ser un año de compromiso firme y de embarazos sorpresa en la vida de los Géminis.

Cáncer

En este año para este signo de agua le va llover literal mente grandes ofertas de trabajo mejor pagados y tomarás las decisiones para indicadas para ser grande en cuestión profesional no tengas miedo al que dirán tu sigue igual de original y defiende tu orgullo como persona libre.

Tu carta del tarot es As de Oros y tu arcángel Jofiel es que te va a ayudar a resolver todos los problemas que puedas tener en este año y la carta del As de Oros me reafirma que será un gran año en lo económico que se te recomienda ya tener tu propia casa y un negocio personal como un ingreso extra solo te recomienda que no caigas en excesos de confianza con los que te rodean.

Tus mejores meses febrero, junio, julio, agosto y noviembre, tus números de la suerte son 07 y 33, tu color es el plata y verde, tu punto débil la garganta y los pulmones debes de protegerte, y va a ser un año de volver a estudiar y tener una maestría.

Va a ser un año de transformación de todo lo que realice y dejar a un lado el drama y la autocompasión de su signo, es decir, tener el valor suficiente para enfrentar todo los retos que se van a presentar este año y ser un trufador.

Tu mejor día va ser el miércoles, es decir, que la fuerzas cósmicas van a estar de tu lado. En este año en tu vida va estar dominando la alegría y el optimismo por eso se te recomienda hacer cualquier cosa que veces no te atreves por miedos del pasado como por ejemplo como irte a vivir un tiempo fueras del país y ser mas autentico que la buena estrella te rodea pero una recomendación no te enamores de personas comprometidas. Va a ser un año de salir mucho de viaje.

Leo

En esta año 2025 va ser de realización atrasadas, es decir, que en este año podrás lograr lo que tanto deseabas en años anteriores y no se pudieron cumplir así que no lo dudes que deberás de hacer una lista de todos tus objetivos que podrás cumplir, solo una recomendación, en boca callada no entran moscas; es mejor no platicar a nadie tus metas para que no te llenes de energías negativas.

Tu carta del tarot El Sol y tu arcángel Metatron que nos reafirma que va a ser un año de nuevos rumbos y aventuras inolvidables pero te dicen también que tu punto débil va ser el cerebro, es decir, depresiones y angustias, recuerda que lo más importante es tener una vida llena de fe y optimismo para que no caigas en ese tipo de depresiones y hacer ejercicio constantemente.

Tu mejores meses son enero, marzo, agosto, septiembre y diciembre, tus números mágicos son 25 y 29, tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles Sagitario, Aries y Géminis, la carta del tarot que los va a estar rigiendo es el sol, es decir, que no cabe duda tendrán lo que se merecen en cuestiones de dinero y éxito de proyectos nuevos de negocios, pero también se les recomida esta carta del tarot que tengan cuidado con los gastos excesivos de dinero que necesitan una buena administración para que puedan realizar lo que tanto desean.

Esta carta nos obliga a crecentar nuestro patrimonio, es decir, comprar una casa o coche que eso se nos va dar de la mejor manera, tu día de suerte va ser el viernes recuerda que a Leo los caracteriza las reuniones y el ser sociable y en este día definitivo se van a juntar las energías positivas para que puedas llevar a cabo todo lo que deseas.

Va a ser un año de muchas relaciones públicas con personas de poder y también te recomienda que estudies leyes, política, comunicaciones que esto te va ayudar a tener mas fuerza en todo el año, también en su parte negativa te dice que no hagas chismes que te puedan perjudicar es mejor guardar silencio y ser prudente al dar un consejo.

Es un año de cuidar el dinero y el amor recuerda que necesitas ya una pareja estable para poder vivir en plenitud.

Virgo

En la carta del tarot te salió la Estrella y tu Arcángel Rafael me indica que va a ser un año de empezar a ver mas por ti y tener la seguridad que vas a encontrar la felicidad, es decir, ya no sabotearte tu mismo y tener la planea confianza que va a ser uno de tus mejores años en tu vida.

Esta carta del tarot la Estrella nos dice que no dudes en cambiarte de trabajo o irte a vivir a otro país que la buena fortuna te sonríe que eso si trata de no cargar con problemas que no son tuyos y aprender a soltar lo que ya no era para ti.

Tu punto débil va ser el intestino y la vesícula y apéndice así que trata de tener cuidado con tu salud y se te recomienda siempre pedir ayuda al arcángel Rafael que va a ser tu guía en este año 2025.

Tus mejores meses son febrero, marzo, agosto, septiembre y octubre, tus números mágicos son 01 y 23, tu color base es amarillo y rojo, tus signos compatibles Escorpio, Capricornio y Tauro.

Día de la semana viernes en si para este signo va a ser un año lleno de buenas noticias y realización de proyectos va a estar rodeado de personas muy importantes para así estar en un alto nivel de compatibilidad laboral, pero eso si tendrá que cuidar mucho lo que dice y controlar su temperamento tan fuerte para que no lo lleve a situaciones incomodas con los demás, recuerda que tu signo tiene todo para ser un exitoso así que trata de no sabotearte a ti mismo y lograr tus objetivos en este año.

Tener una vida más saludable dejar a un lado de excesos de alcohol y de comida que solo te va llevar a tener una salud muy deficiente así sigue una buena dieta y no dejare le ejercicio, recuerda que tu signo lo domina en la terquedad y el resentimiento que juntos hacen como una bomba de sentimientos por eso vas a tener que aprender a controlar tu carácter para que no tengas tantos problemas con tu pareja y amigos.

Será un año en cuestión de trabajo de tener dos y más ingresos económicos y eso te va a ayudar a tener más estabilidad.

Libra

En este año 2025 tu carta del tarot es El Mundo y tu Arcángel Miguel y nos dice que va a ser un año de transformaciones positivas, es decir, vas a tomar decisiones fuertes que te harán cambiar tu vida para bien, recuerda que tu signo como es la balanza le da miedo el futuro pero eso va a quedar atrás y este año con la carta del Mundo me reafirma nuevos rumbos al éxito y cambios positivos de trabajo solo trata de cuidarte que tu punto débil va a ser columna baja y los riñones por eso se te recomienda llevar una dieta bien balanceada y hacer ejercicio que eso te hará un cuerpo mas saludable.

La carta del Mundo nos recomienda volver estudiar idiomas y relaciones internaciones les, tus mejores meses son febrero, abril, septiembre, octubre y diciembre.

Tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles con propuesta de casamiento es Géminis, Acuario y Aries, tus números de la suerte es 06 y 14.

Va ser un Año de aprendizaje, recuerda que este año que es el año de la justicia divina le va ayudar mucho a todos los nacidos bajo el signo de Libra para que puedan llevar a cabo todo lo que tanto desean en la vida.

Día de la semana el martes, va a ser un año de embarazos para tu signo, va a ser un año de bendiciones en todos los sentidos será el signo que regirá este año como líder político.

Vuelves a estudiar y estar tomando muchos cursos de superación personal, ten cuidado en cuestiones de caídas y dolores de rodillas y este año hablar de operación, pero no será grave y te recuperas muy rápido.

Será un año muy bueno en cuestiones de conocer gente muy importante y tener muchas amistades, será un año de muchos viajes pero sobre todo de placer y vacaciones conocerás lugares donde nunca habías ido.

Ten cuidado con las enfermedades de familiares muy directos y trata de estar al pendiente de ellos.

Escorpio

En la carta del tarot es la Rueda de la Fortuna y tu Arcángel Uriel que nos dice que este año 2025 va a ser de nuevos retos que tu signo va a ser uno de los escogidos para triunfar en todos las tereas que tengas en cuestión laboral que no lo dudes ningún momento que la buena estrella llegará para quedarse y que el arcángel Uriel que es la fuerza económica en tu vida que verás realizado ese patrimonio que tenías en mente como una casa o coche en si va a ser un año de sacar lo mejor de ti y ponerlo en acción para que tengas mejores oportunidades de trabajo por eso una recomendación tratar de controlar tu mal carácter y no decir palabras que después te causen problemas.

Año que arreglas asuntos legales y familiares, tus mejores meses son enero, abril, mayo, octubre, noviembre, tus números mágicos son 04 y 77, tu color es verde y amarillo, tu punto débil las hormonas y el colesterol así que trata de llevar una vida mas saludable, tus signos compatibles Tauro, Cáncer y Piscis año de casamiento y embarazo.

Día de la semana el Domingo que eso significa que serás el signo que comience todo lo relacionado a lo laboral y comunicaciones serás el signo encargado de dar los avisos importantes en tu trabajo así que este año el Escorpión será el signo con más importancia en todo la relacionado a relaciones empresarial.

Tu metal la plata por eso te recomiendo que uses siempre una moneda de plata en tu cartera para que sea tu talismán de buena suerte en este año, ten cuidado en este año mucho con las traiciones de amores nuevos siempre vete con mucha cautela recuerda tu signo lo domina el enamorarse muy rápido si tener limites y cree que el sexo es amor y no así que trata de definir bien que quieres para ser feliz.

Decides vender una propiedad familiar y repartir una herencia del pasado, será un año muy bueno en cuestiones de negocios propios así que trata de tomar cursos diseño y administración, será un año de viajes y nuevos rumbos, estudias otra vez inglés y te vas de intercambios unos meses al extranjero.

Sagitario

En la carta del tarot te salió la Torre y tu Arcángel Metatron que eso me dice que va a ser la sinergia perfecta para el triunfo en lo que quieras realizar, recuerda que estás en una etapa de crecimiento personal y saber hasta donde puedes lograr tus objetivos así que no lo dudes en tomar decisiones en el trabajo que te hará estar mejor en lo profesional.

El arcángel Metatron es muy poderoso y te v ayudar arriesgarte a tener nuevas aventuras en cuestión de negocio y empezar a salir más de viaje que eso te hará conocer nuevas personas en tu vida, tus mejores meses son marzo, mayo, julio, agosto y diciembre, tus signos compatibles Acuario, Aries y Leo, tu números mágicos 02 y 66, tu color base es rojo y naranja, tú punto débil es el estómago y la alteración de los nervios por exceso de vicios así deberás controlarte más con lo que tomas y consumes para que no llegues a enfermarte.

Día de la Semana el Martes por eso lo rige la fuerza y la determinación a este signo en este año va a ser de unos de mas afortunados en cuestiones de abundancia y estabilidad económica.

El órgano que rige la mente, es decir, su capacidad de pensamiento lo hace ser unos de los signos más inteligentes y que esto los va a llevar a ser los descubridores de proyectos importantes en este año.

También este año va a ser muy impórtate en cuestiones de formar una familia y a los que están con pareja estable les veo un embarazo, tus meses con menos fuerza positiva y que puedes tener algún accidente contratiempo económico son el mes de Febrero y Noviembre por eso les recomienda tenerlo en cuenta y no realizar nada de inversiones o cambios drásticos en tu vida por que vas a batallar para poder lograr.

Recuerda que el Sagitario es el más conquistador del zodiaco y este año va a ser de muchos amores nuevos que van a dejar huella en tu vida, pero también a tu signo lo domina lo cambiante del carácter y de enojarse si no le salen las cosas como tu quieres y por eso tendrás que medir este año ese temperamento para que puedas avanzar en tu vida y no destruir todo lo que realices en un solo momento por un enojo.

Arreglarás papeles de visa o residencia, tu conexión con lo divino será muy fuerte todo el año así que aprovecha la ayuda de tu arcángel Metatron.

Capricornio

En este año 2025 tu signo va a ser el afortuna que las energías cósmicas estarán de tu lado va a ser el signo que va a regir en todos los sentidos pero más en cuestión económica y profesional así que no lo dudes que verás realizado grandes proyectos a tu favor y acrecentar más tu patrimonio, pero eso sí, deberás de controlar el mal carácter y los pensamientos negativos y verás que la vida te va sonreír.

Tu carta del tarot es el Loco y tu arcángel Uriel que nos dice que son la combinación perfecta de el éxito que el dinero llegará constantemente y que la carta del Loco es tener mas cuidado con quien te relacionas sentimentalmente y quitarte amistades que solo te perjudican en tu vida.

Tus mejores meses son enero, marzo, mayo, agosto y diciembre, tus números mágicos son 10 y 30, tu color es el rojo y blanco, tus signos compatibles Aries, Tauro y Libra, tu punto débil la espalda baja o sea riñones y páncreas y tratar de controlar los vicios y seguir con el ejercicio y la buena alimentación.

En sí este año será muy bueno para todos los nacidos bajo este signo sobre todo la fuerza e influencia que tendrán con los demás signos en si serás el líder social y de gran ayuda para todos los que te rodean.

En los primeros meses del año tomas una decisión de cambiarte de casa o irte a vivir un tiempo fuera de tu país por cuestiones de un proyecto nuevo de trabajo.

Tu día de la semana es el Martes que esto significa que tendrás toda la suerte en cuestión de asuntos legales y de permisos de migración que se te darán sin tropiezos y el día que te lo autorizan va a ser un Martes, tu signo se va a identificar este año con la Cabra que eso significa que no te cansarás de trabajar hasta conseguir lo que tanto deseas y ser más organizado en tu vida y eso hablará muy bien de ti todo el año.

Recuerda que los nacidos bajo el signo son muy impulsivos y a veces no controlan las palabras y acciones negativas y eso los hace tener varios tropiezos en la vida sobre todo en cuestiones amorosas.

El Capricornio es un signo muy orgullosos casi nunca piden perdón por eso trata de este año cambiar de actitud, en cuestión de salud será un año de metamorfosis decides cambiar por completo tu look y verte de lo mejor en todos los sentidos que te llevará a realizar varias operaciones estéticas.

Será un año de muchos viajes por trabajo y placer, ten cuidado en este año con lo que pienses que tu mente estará muy elevada con lo espiritualidad y todo lo que pienses se te dará.

Acuario

En este año 2025 la carta que te va a dominar es el Juicio y el Arcángel Metatron que nos dice que va a ser un buen año para empezar desde cero y formar lo que tanto deseas que es una estabilidad económica y sentimental, que esta carta del juicio te va a dar la oportunidad de solucionar todos los conflictos que tengas y por fin resolver el estatus migratorio, es decir una visa y pasaporte extranjero,.

El arcángel Metatron que es el que domina los negocio y el comercio nos dice que no tengas temores de empezar ese negocio que deseas que el triunfo será en tu vida, tus meses mejores son enero, febrero, marzo, agosto y septiembre, tus números mágicos son 05 y 08, tu color base es blanco y azul, tus signos compatibles Géminis, Libra y Sagitario, tú punto débil es el cuello y el cerebro, trata de no estresarte tanto y seguir con el ejercicio y la buena alimentación.

Va a ser tu año de compromiso formal y casamiento tu signo decide ser más estable en cuestión de pareja, recuerda que tu signo va a atravesar por unas energías muy fuertes que tu serás el encargado de tener comunicación con personas de poder para solucionar conflictos laboral, es decir, el signo que tome la última palabra y llevar a cabo las acciones de proyectos así que te recomiendo que tomes un curso de comercio exterior y idiomas que eso te va a ayudar mucho en tu futuro.

Va a ser un año de crecer en cuestiones económicas, es decir, vas a poder llevar acabo todo lo que tienes en mente de negocio propio, pero eso si, trata de no sabotearte tu mismo y creerte que puedes lograr todo lo que tienes en mente.

Día de la semana el viernes esto significa que tu serás el que tome la ultima decisión de algún proyecto de trabajo y tu mejor área van a ser las ventas y recursos humanos.

Tu animal que vas a tener mas compatibilidad el águila que nos indica que nunca dejes de soñar que este año podrás volar sin límites y tener más agudeza mental en cuestiones de resolver tus problemas.

Recuerden que esta año va dominar la justicia divina en tu signo así que tu pide que se te dará lo que deseas y que invoques a tu ángel de la Guarda para que tengas protección divina.

Piscis

En esta año 2025 tu signo va a ser el encargado de las relaciones políticas y medicas, es decir, que tomaras decisiones importantes en estos ramas así que trata de tomar cursos de medicina, leyes y relaciones internacionales que eso te va a llevar al éxito, tu carta del tarot el Carruaje y tu arcángel Miguel nos dice que va a ser un año de quererte mas tu y dejar atrás todo lo que no era para ti tomar decisiones de cambiarte de casa y de salir un poco de tu contorno familiar, es decir, ser autosuficiente en todo, tú misión será ser feliz y hacer felices a los que te rodean y dejar a un lado el drama y el orgullo que no te va ayudar en nada.

Tus mejores meses son febrero, marzo, mayo, septiembre, noviembre, tus números mágicos son 17 y 31, tu color base es amarillo y rojo, tus signos compatibles Leo, Escorpio y Capricornio, propuesta de casamiento en este año, punto débil quistes, tumores, problemas de hormonas y próstata así deberán de siempre cuidar su salud.

Recuerda que tu signo va a ser uno de los más inteligentes del zodiaco y ser un gran líder en todo lo que dirija así que prepara tu mente en positivo para que puedas cumplir todas tu metas.

Día de la semana miércoles, en sí me dice que vas a ser un signo sabio y tomarás decisiones de gran importancia en todo recuerda que este día es mágico porque lo gobierna el planeta Mercurio es el de la relaciones personales.

Una recomendación que si fumas tabaco tratar de dejarlo para que no afecte tu salud, será un año muy fuerte y con muchos logros personales recuerda que signo lo domina mucho el siempre alcanzar el éxito y la comunicación con lo divino así que siempre te en tu pensamientos al arcángel Miguel que te va ayudar a crecer más.

Va a ser un año de acrecentar más tu patrimonio, es decir, conseguir una casa propia, podrás arreglar asuntos de divorcio o herencia de años pasados y así librarte de esas cargas negativas, recuerda que tu eres el maestro del zodiaco así que trata de dar clases de tu profesión que eso te hará reinventarte todos los días, una buena alimentación y ejercicio te llevará a una vida más estable.

