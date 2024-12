Antes de beber rompope, lee esto

CR comparte consejos para disfrutar de esta bebida tradicional de temporada de manera más saludable

By Sally Wadyka

Junto al pastel de frutas, el rompope o eggnog, es uno de los deleites navideños que más opiniones diversas genera. Sin embargo, para quienes aprecian su rico sabor y su característico aroma a nuez moscada, es uno de los grandes placeres de la temporada, ya sea por sí solo o como ingrediente en un budín de pan, pan francés, galletas o pasteles.

Tradicionalmente, el rompope se prepara con huevos, crema, leche y azúcar, por lo que nadie diría que es una bebida saludable. Incluso una porción pequeña puede contener una cantidad significativa de calorías, grasas, grasas saturadas y azúcares añadidos. Además, el rompope casero hecho con huevos crudos puede representar un riesgo de intoxicación alimentaria. Sin embargo, esto no significa que debas renunciar a esta bebida festiva llena de alegría. Después de todo, la mayoría de las personas la disfrutan solo unas cuantas veces al año, tiene algunos beneficios nutricionales y hay formas de prepararla más saludable y segura. Antes de levantar tu copa, échale un vistazo a estos datos.

Una porción de rompope es más pequeña de lo que crees

Por lo general, la porción normal para una bebida es de 1 taza (8 onzas de líquido). Pero, para el rompope, la porción recomendada en la etiqueta nutricional es solo media taza. Si consumes más que eso, recuerda duplicar (o triplicar) el número de calorías, grasas y azúcares añadidos que aparecen en el envase.

El contenido nutricional varía entre marcas, aunque no mucho. En nuestra evaluación de 30 rompopes, las versiones con lácteos tradicionales contenían entre 170 y 210 calorías, alrededor de 8 gramos de grasa total y alrededor de 5 gramos de grasa saturada (aunque 2 marcas tenían 9 gramos). Los azúcares añadidos variaron entre un mínimo de 7 hasta un máximo de 25 gramos por porción, y la mayoría tenía entre 15 y 17 gramos (eso es alrededor de 4 cucharaditas). Si añades una onza (un poco menos que un caballito) de ron, brandy u otro tipo de licor, sumarás 65 calorías más.

El rompope “light” no es la opción más saludable

Cuando revisas las opciones de rompope en las tiendas, encontrarás varias versiones de la receta tradicional. Los que están etiquetados como “reducidos en grasas”, “bajos en grasa” o “light” suelen contener alrededor de 140 calorías y entre 3 y 6 gramos de grasa (aproximadamente la mitad de grasa saturada) por porción de media taza. Pero el contenido de azúcar añadido suele ser igual o ligeramente inferior al del rompope regular.

Por ejemplo, el rompope de Golden de Hood tiene 180 calorías, 9 gramos de grasa, 5 gramos de grasa saturada y 16 gramos de azúcares añadidos. Su versión Light tiene 140 calorías, 4 gramos de grasa, 2 gramos de grasa saturada y 17 gramos de azúcares añadidos.

Entre todos los rompopes que analizamos, las versiones con lácteos y huevos con menos azúcares añadidos fueron el orgánico de la marca Straus Family con 7 gramos por media taza y el rompope Bolthouse Farms Holiday Nog con 9 gramos por media taza. Sin embargo, el de la marca Stratus tiene más calorías (150 en comparación a 90) y más grasas saturadas (6 gramos en comparación a 1 gramo).

El rompope también tiene sus beneficios

Los rompopes hechos con lácteos y huevo que evaluamos contenían entre 4 y 6 gramos de proteína por media taza (En comparación, un huevo grande tiene 7 gramos de proteína). Además, proporciona entre el 10% y el 20% del valor diario recomendado de 1,300 mg de calcio, y entre el 2% y el 6% de los 4,700 mg del valor diario recomendado de potasio, que ayuda a mantener la presión arterial bajo control.

Los rompopes de leche vegetal pueden contener menos azúcares y grasas saturadas

El rompope hecho con leche de nuez, avena o soya tiene el sabor tradicional de la temporada, pero tiende a ser más bajo en calorías y grasas saturadas porque no contiene crema, huevos o leche. (Eso también significa que estos tipos de rompope también tienen menos proteínas y calcio).

Muchos de los que evaluamos también tienen menos azúcares añadidos que las versiones con lácteos. El licuado orgánico de coco Harmless Harvest Coconut Nog (100 calorías) tiene 2.5 gramos de grasas saturadas y no contiene azúcares añadidos. El rompope de almendras Califia Farms Almond Holiday Nog (50 calorías) y el rompope de linaza Good Karma Flaxmilk Holiday Nog (45 calorías) tiene 0 gramos de grasas saturadas y 8 gramos de azúcares añadidos por media taza. El rompope Elmhurst Oat Nog (elaborado con avena y nueces de la India) tiene 100 calorías, 0 gramos de grasas saturadas y 8 gramos de azúcares añadidos. El rompope Malk Organic Holiday Nog (elaborado con leche de almendras) tiene 60 calorías, 0 gramos de grasas saturadas y 4 gramos de azúcares añadidos.

La mayoría de los rompopes tienen listas de ingredientes largas

El sabor y la textura cremosa de muchos rompopes que se compran en las tiendas (lácteos y veganos) provienen en parte de sabores artificiales y sabores naturales, colorantes artificiales, aceites y estabilizantes y espesantes como gomas o carragenina. (Aunque los “sabores naturales” deben provenir de una fuente natural, pueden estar altamente procesados ​​con químicos e incluir muchos ingredientes que no están obligados a ser revelados). Algunos espesantes pueden causar molestias digestivas en algunas personas y la carragenina se ha relacionado con un aumento de la inflamación en los intestinos. (Muchos de los rompopes elaborados con leche de origen vegetal y las opciones orgánicas de leche de vaca no contenían carragenina). Varios de los productos lácteos usaban jarabe de maíz con alto contenido de fructosa como endulzante.

La mayoría de los rompopes que analizamos incluyen más de uno de estos ingredientes. Las excepciones fueron: Alexandre Family Farm Organic A2 Homegrown Eggnog, Family Farmstead 100% A2 Organic Eggnog, Malk Holiday Nog y Straus Family Organic Eggnog. Kalona Supernatural Organic Eggnog y Elmhurst Oat Nog contenían sólo uno de estos ingredientes, sabores naturales.

Puedes hacer que el rompope sea más saludable

El rompope casero puede ser incluso más alto en calorías, grasas y azúcares que las versiones comerciales. Una porción de media taza de una receta tradicional de rompope con bourbon o ron contiene 265 calorías, 17 gramos de grasa (la mitad de la cual es saturada) y 18 gramos de azúcares añadidos, aunque dependiendo de la receta, podría contener aún más.

Aun así, puedes hacer la receta más ligera sustituyendo la crema espesa por media crema y utilizando aproximadamente la mitad del azúcar indicada.

Es fácil preparar un rompope más seguro

Las recetas tradicionales de rompope requieren huevos crudos. “El rompope con huevos crudos no pasteurizados puede contener salmonela, una de las principales causas de intoxicación alimentaria”, dice James E. Rogers, PhD, director de investigación y pruebas de seguridad alimentaria en Consumer Reports. La bacteria puede enfermar a cualquiera, pero los niños pequeños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas con un sistema inmunológico debilitado son particularmente vulnerables.

Sin embargo, Rogers indica que puedes asegurarte de que tanto tú como tus invitados disfruten de la bebida de manera segura. Casi todo el rompope que se vende en las tiendas está pasteurizado, lo que mata las bacterias, pero es importante verificar que el envase o la botella lo indiquen claramente.

Si decides prepararlo tú mismo, utiliza huevos líquidos pasteurizados, que se venden en envases de cartón. O calienta los huevos crudos (agrega leche y revuelve constantemente) a 160 °F para matar cualquier bacteria de salmonela que pueda estar presente antes de integrarlos a tu receta. “No confíes en el alcohol para matar las bacterias”, dice Rogers. “La concentración no es lo suficientemente alta como para reducir el riesgo de enfermedad”.

