Cómo evitar comprar un electrodoméstico defectuoso

Cuando compres un electrodoméstico nuevo, sigue estos pasos para evitar adquirir uno que esté defectuoso

By Janet Siroto

No hay nada comparable a la desesperación de llevar a casa un nuevo refrigerador, lavavajillas o lavadora y descubrir que no funciona bien. Hemos hablado de lo que hay que hacer si se compra un aparato defectuoso, pero ¿cómo evitarlo en un primer lugar? Estos pasos pueden ayudarte a evitar la compra de un aparato defectuoso y facilitar el proceso de resolución de la adquisición si lo haces.

Busca empresas confiables

Querrás comprar los electrodomésticos importantes a minoristas y marcas conocidas por su confiabilidad y excelente servicio al cliente. Consulta nuestras calificaciones de minoristas de electrodomésticos. Comprueba también lo que el Better Business Bureau tiene que decir sobre ellos. Lee los comentarios positivos y negativos y busca patrones en los sitios web de los minoristas o fabricantes. ¿Una persona informó que se congeló la línea de agua de la máquina de hielo (o 10 personas)? También lee las reseñas del servicio de atención al cliente de los minoristas con anticipación – las redes sociales pueden ayudar con esto.

Compra localmente

Siempre que sea posible, compra en minoristas independientes en lugar de cadenas de tiendas. Aparecen cerca de la parte alta de las calificaciones de CR, especialmente en términos de servicio. Los distribuidores locales a veces pueden igualar los precios de las grandes tiendas y ofrecer servicio en sus establecimientos y préstamos de electrodomésticos si el tuyo no funciona bien.

Lee la garantía y la política de devolución antes de comprar

Muchas garantías cubren todo el electrodoméstico durante el primer año y luego solo algunas partes.

Las lavadoras, por ejemplo, pueden venir con una garantía de 10 años, pero la letra pequeña puede decir que se aplica solo al motor, mientras que el electrodoméstico completo está cubierto solo por un año. Por ello, si el panel de control deja de funcionar, no tendrás suerte. Las leyes estatales pueden requerir que los minoristas publiquen sus políticas de devolución, y no hacerlo puede tener consecuencias. En California y Nueva York, por ejemplo, si las condiciones no se muestran correctamente, el minorista debe proporcionar un reembolso completo dentro de los 30 días.

Además, mira cómo funcionan las devoluciones. Una política puede decir que puedes devolver un electrodoméstico al fabricante, pero tú tienes que pargar por los gastos del envío, dice Ruth Susswein, directora de protección al consumidor en Consumer Action, una organización sin fines de lucro. Esa no es una cantidad pequeña si estás devolviendo un lavavajillas.

Compra siempre con tarjeta de crédito

Es posible que te den una oferta ligeramente mejor si estás dispuesto a pagar con cheque o en efectivo, pero no lo hagas. Si tienes una disputa con una empresa por un producto defectuoso que te vendieron, la compañía de tu tarjeta de crédito puede eliminar el cargo mientras intentas resolver el problema.

Usa el electrodoméstico de inmediato

Prueba la función de convección de tu nuevo horno o enciende la secadora inmediatamente después de que llegue. Incluso puedes pedirle al repartidor o al instalador que espere mientras haces una revisión rápida. Susswein hizo eso con una lavadora y no estuvo conforme con la forma en que el agua goteaba en la tina, por lo que pidió a los instaladores que la devolvieran. Si los trabajadores tienen prisa, puedes ofrecerles una propina (mayor) para que se queden a esperar por esto.

Conserva los recibos y el embalaje

Organízate y crea un sistema para guardar los recibos impresos en tu archivador de casa y los recibos enviados por correo electrónico o digitales en tu computadora. Guarda todos los documentos de las compras importantes en una carpeta o archivador. Crea una sección para cada electrodoméstico importante y etiquétalo con la descripción y la fecha de compra. También puedes tomar fotografías de las garantías.

Además, conserva el embalaje durante al menos 30 días. Muchos minoristas y fabricantes no aceptan la devolución de un producto sin él, y puede tener un código UPC (Código Universal de Producto) importante. Fotografía la caja si crees que hubo algún daño durante el transporte (en cuyo caso puedes rechazar la entrega). Esto puede ser una prueba vital si necesitas devolverlo.

Nota del editor: Este artículo también apareció en la edición de enero/febrero de 2025 de la revista Consumer Reports.

