David Lindes canta para curar sus heridas

David Lindes tiene muchas heridas emocionales que sanar. Hasta ahora, la mejor medicina que ha encontrado es la música, su música.

El cantautor guatemalteco, que emigró de niño a Estados Unidos, comenzó su carrera haciendo parodias con las canciones de los Beatles; reescribía los textos de las melodías con “chistes privados” y las dedicaba a sus compañeros del bachillerato en sus cumpleaños.

En 2014, cuando tenía 32 años, editó su último disco con la ayuda de un exintegrante de la banda chicana Quetzal. Ambos coincidieron en Utah, donde David tiene su residencia desde hace 20 años.

“Mi carrera siempre ha sido como intercambiando entre la música y el mundo de la tecnología”, dijo David, puesto que actualmente es director de diseño de productos de una empresa de tecnología. “En estos diez años han pasado muchas cosas”.

Esas muchas cosas tienen que ver con las heridas y emociones que ha cargado en sus 42 años de vida. En esta década “me llegaron todas las cuentas de mi niñez, del dolor escondido que tenía en mí”.

David se dedicó a escribir, y todo eso estará plasmado en un disco bilingüe de doce temas titulado “Peace With a Lion”, que estará disponible en marzo. Mientras tanto, ya estrenó dos canciones, “Te vengo a perdonar” y “Gold in the Ashes”.

“Te vengo a perdonar” es una canción que dedicó a su padre, quien abandonó a la familia cuando el cantante era bebé y que hasta la fecha, a pesar de la insistencia de David, el hombre no ha querido conocer a su hijo.

En “Gold in tha Ashes” aborda el abuso físico que sufrió en su niñez, “algo que en mi generación era muy común, que los adultos golpearan a los niños”.

“Con esta canción estoy tratando de reconectar con esa época de mi vida”, dijo, “y la comparo con la experiencia de recibir golpes de un ser querido con que mi cuerpo prenda fuego y se queme por completo y quede en cenizas, pero hay oro en esas cenizas, y para mí el oro es el niño que yo fui: un niño alegre, inocente, también mágico, y poder consolarlo”.

El otro tema doloroso que aborda en sus canciones es la migración, haber dejado su país por buscar una vida mejor en Estados Unidos.

“Al salir [de nuestros países] se nos inculca que somos muy dichosos por haber venido a Estados Unidos”, dijo. “Pero yo diría que salir de nuestros países es una herida”.

En este proyecto trabajó como productor el cantautor cubano Álex Cuba, y por eso el tono festivo y caribeño en este álbum, además de otras influencias —como el folk estadounidense y la trova— con las que David creció.

Porque para él, a pesar de lo dramático y abrumador que ha sido buscar en su pasado, este disco “para mí es la celebración, la fiesta que es sanar”.