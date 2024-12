El problema no son los partidos políticos, son los políticos corruptos

La oposición política en México dice que el sistema de partidos está en crisis, mismo argumento que repiten presentadores de los medios de comunicación masiva que están en contra de la Cuarta Transformación (4T).



La realidad es que la oposición en México no encuentra un argumento que pueda justificar las derrotas que han tenido desde el 2018 y que de seguir así, los llevará a desaparecer en las elecciones de 2027 o 2030, así como le sucedió al Partido de la Revolución Democrática (PRD) hace unos meses.



Lo que en verdad está crisis son los políticos deshonestos, llenos de representantes electos que lo único que buscan es servirse del sistema y permitir que manos extranjeras también se aprovechen a lo grande con poco o ningún beneficio para los mexicanos, todo esto ha hecho que México le dé la espalda a los partidos de oposición, no al sistema de partidos.



Si fuera verdad el discurso que los políticos y algunos presentadores de los medios de comunicación corporativa vociferan, el partido político que llevó al poder al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no hubiera prevalecido.



Por el contrario, lo que si podríamos afirmar es que nunca en la historia reciente de México, un partido político como el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), había tenido tanto éxito en tan poco tiempo; sin embargo, los triunfos (24 de 32 entidades) no han sido por sus estrategias de mercadotecnia o publicidad, han sido por algo más fácil que parece imposible para el político que busca servirse y no servir a la gente: ser honesto.



Lo que hizo que 30 millones de mexicanos apoyaran a AMLO en el 2018 fue su honestidad y deseos de ayudar al pueblo de México, principalmente a los que menos tenían. Afortunadamente su política de ‘No mentir, no robar y no traicionar’, ha dado frutos y no solo se sacó de la pobreza a 9 millones de personas durante su sexenio, sino que hasta los más ricos vieron duplicadas sus fortunas.



A esto le podemos agregar las grandes obras públicas como el Tren Maya, dos aeropuertos, una refinería y la compra de otra refinería en Texas; además, el rescate a Petróleos Mexicanos, de Mexicana de Aviación y de la Comisión Federal de Electricidad, entre muchas otras obras y caminos en toda la nación.



Todo esto llevó a que en las pasadas elecciones del 2 de junio, 36 millones de mexicanos le dieran su voto a MORENA y a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Esta histórica expresión democrática significó seis millones de votos más que al mismo AMLO. Todo esto fue la suma de la gran trayectoria de la Científica y ahora Presidenta, y también por el gran trabajo que hizo el expresidente.



Estoy seguro que si AMLO hubiera aplicado una política como la que hasta ahora siguen realizando los partidos de oposición, seguramente el partido de Morena no hubiera tenido tantos votos y la doctora Sheinbaum no hubiera ganado con tanta claridad, o no hubiera ganado.



Así que no nos dejemos convencer de los argumentos falsos de los partidos de oposición y poderes fácticos, como los medios de comunicación masiva que insisten que hay una crisis de partidos políticos, cuando en realidad hay una crisis de partidos que lo único que han hecho es robar y abusar del poder.



Afortunadamente, esa misma oposición que dice que el sistema de partidos ya no funciona porque no pueden ganar elecciones, insisten en que México va en camino de una dictadura, que nos vamos a convertir en Venezuela y que se vive un autoritarismo con tintes de fascismo. Argumentos totalmente ridículos.



La oposición ya no sabe que inventar para convencer al pueblo, al que han saqueado por décadas, para que vote por ellos una vez más. Afortunadamente los mexicanos ya despertaron y estoy seguro que cada vez será más difícil la llegada a una gobernatura o una municipalidad de un candidato del PRI, PAN y MC, a menos que cometan fraude, como recientemente sucedió en Jalisco.



Por otro lado, decir que en Morena no hay corrupción es cerrar los ojos. Recordemos que ese monstruo que corrompe permea hasta en el sistema político estadounidense. Y aunque no se pueda erradicar por completo, si se puede minimizar como lo ha hecho MORENA desde 2018.



Actualmente el partido en el poder tiene una nueva forma de hacer política que llegó con el presidente Obrador, quien rompió todas las reglas económicas al probar que NO se provoca una inflación al subir el sueldo mínimo e instaurar programas sociales para la gente más necesitada.



AMLO demostró que dándole dinero a las corporaciones no significa más trabajos y mejores ingresos para todos. Lo que si comprobó, es que apoyando a los de abajo se disminuye la desigualdad y aumenta las ganancias para todos.



Además, y posiblemente lo más importante, AMLO le enseñó al resto de los políticos que todo se puede hacer siempre y cuando se tenga el apoyo del pueblo; es por eso que siempre pudo contrarrestar todos los embates mediáticos nacionales y extranjeros, llevándolo a culminar su sexenio con una aceptación más alta (arriba del 70%) que con la que llegó.



Por si fuera poco, hay una nueva generación de políticos como la doctora Sheinbaum que están comprometidos con la 4T y con México; así que mientras se mantengan en esa misma línea, que lo han hecho, seguirán teniendo el apoyo del pueblo y nunca tendrán que buscar argumentos como lo hace hoy la oposición diciendo que, el sistema de partidos está en crisis.



Juan José Gutiérrez es el Coordinador y Director de la Coalición Derechos Plenos Para Los Inmigrantes.