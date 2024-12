Los amigos olvidados de Chalino Sánchez

Un día, un compadre vino con Nacho Hernández y le dijo emocionado, “Oye, ¿a quién crees que tengo de vecino? ¡A Chalino [Sánchez], y quiere grabar contigo!”, dijo Nacho, y luego siguió: “Nosotros ya éramos Los Amables del Norte, ya trabajábamos, y a mí no me gustaba Chalino, pero le dije, ‘si paga sí’, y me dijo mi compadre, ‘sí, sí te va a pagar'”.

Días después, Nacho y sus tres compañeros del grupo norteño fueron a una casa dúplex de Inglewood, una ciudad cercana a Los Ángeles, a conocer a Chalino.

“[Chalino] vino con su pistola fajada, el hombre, muy carismático”, recordó Nacho. “Nos dijo, ‘muchachos, quiero que graben conmigo; a ver, vamos dando una ensayada’, y cantó el corrido ‘Tino Quintero’, un corrido de la autoría mía y de mi apá, y me encantó, y desde entonces me olvidé de que no me gustaba Chalino”.

Ese fue el inicio de la que sería una gran amistad entre el célebre cantante de corridos, asesinado en 1992 en Culiacán, Sinaloa, y el que fuera por varios años su acordeonista, con cuya banda —Los Amables del Norte—, grabaría varios discos en los que se incluyeron algunos de los temas más conocidos de Chalino Sánchez.

Uno de esos álbumes fue “Nieves de enero”, que se reeditó a finales de 2024 por primera vez en vinilo en honor al cumpleaños 64 de Chalino, que hubiera celebrado en agosto pasado; el disco se estrenó originalmente en 1992. La nueva versión remasterizada incluye temas como “Nieves de enero” y “Florita del alma”, así como los corridos “El crimen de Culiacán” y “Hermanos Mata”.

También trabajaron juntos en el álbum “Alma enamorada” —grabado en 1991—, que también se reeditó recientemente en vinilo por primera vez en más de 30 años. Este material contiene éxitos como “Los chismes” y “Armando Aguirre”.

Ambas ediciones fueron remasterizadas y cortadas por reconocidos ingenieros que usaron las grabaciones originales. En el caso de “Alma enamorada”, el arte original de la portada se replicó en la funda del nuevo elepé.

“En total hicimos siete discos juntos”, dijo Jacinto Reyes, quien tocaba el bajo sexto con Los Amables. “El primero fue ‘El pela vacas’; nos acoplamos bien [con Chalino] y ya no quiso soltarnos”.

Sin embargo, y a pesar de la relevancia de Los Amables en la carrera de Chalino Sánchez, luego de la muerte del artista, la banda cayó en el olvido, con todo y que el nombre del grupo aparece en las portadas de las reediciones de los referidos vinilos.

“Nos sentimos abandonados”, dijo Jacinto durante una entrevista en la que también participó Nacho. “Nadie nos lo reconoce a pesar de que en todos los videos [de Chalino] estamos nosotros tocando”.

Al quedar a la deriva luego del asesinato de su líder, Los Amables continuaron juntos hasta 1994. Luego, Nacho y Jacinto, quienes son compadres, se separaron; Nacho continuó con el nombre de Los Amables y Jacinto fundó Los Plebes del Norte. Ambos músicos han seguido activos; han hecho giras con otros artistas y han editado discos de manera independiente.

Ahora, cuando han pasado más de tres décadas desde la muerte del cantante, Nacho y Jacinto, originarios de Culiacán, creen que es momento de reencontrarse para revivir una época que en su momento no pudieron asimilar debido al súbito éxito —y luego asesinato— de Chalino.

“Hasta ahora hay planes para volver a juntarnos”, dijo Jacinto, y reconoció que “ahora ya se están fijando un poquito [en nosotros]; hay algunas propuestas”.