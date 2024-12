The New York Times responde a críticas de Sheinbaum sobre reportaje de fentanilo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó al reportaje publicado por The New York Times sobre la elaboración de fentanilo en el país que dirige, calificándolo de poco creíble. El medio estadounidense, por su parte, reaccionó y defendió el trabajo de sus periodistas, quienes documentaron cómo es el interior de un narcolaboratorio en Culiacán, Sinaloa, dónde la violencia se instaló desde hace mucho tiempo.

Las reporteras pasaron meses realizando sus investigaciones y entrevistando funcionarios y exfuncionarios mexicanos, quienes ingresaron al presunto laboratorio de fentanilo con trajes de protección tipo hazmat y máscaras de gas.

La presidenta mexicana cuestionó, en su conferencia del lunes pasado, la credibilidad del artículo del New York Times acerca de la fabricación de fentanilo, donde aparecen fotos de una cocina doméstica y un “cocinero” protegido por sólo un cubre bocas.

Considera que no sería posible la fabricación de fentanilo en esas condiciones, pues sería muy peligroso para la salud. Expresó además que “no son creíbles las fotografías que se presentan ahí, incluso por el daño a la salud que podría causar para quien está cocinando, como se dice, esas drogas”.

De inmediato, The New York Times reaccionó en defensa de sus reporteras, explicando que realizaron investigaciones de meses; incluso otro reportaje narra el testimonio de un “cocinero” que ingresó a la cadena de tráfico y fabricación del fentanilo, quien cuenta cómo el olor de los químicos es insoportable y causa náuseas intensas, alucinaciones, desmayos e incluso la muerte.

The New York Times expresó su total apoyo a las periodistas Natalie Kitroeff y Paulina Villegas sobre su artículo recién publicado “Así es un laboratorio de fentanilo del Cártel de Sinaloa”. Tenemos “absoluta confianza en nuestros reportajes sobre la producción y realización de pruebas con fentanilo en México… Respaldamos plenamente la reportería”, indicó el diario.

En él reportaje explican paso a paso el proceso a cargo de los “cocineros”, que son los encargados de realizar las mezclas de fentanilo con químicos, algunos provenientes de China, en una habitación adaptada como cocina.

La presidenta mexicana expresó que es muy distinto. “Aunque sea una droga que hay que combatir, y se han hecho muchas incautaciones de laboratorios de metanfetamina también, una cosa es la producción de metanfetamina y otra muy distinta es la de fentanilo. Y también, ambos consumos tienen un efecto en la salud muy dañino, pero particularmente el fentanilo tiene mayores daños. Entonces, no es muy creíble, vamos a ponerlo así”.

Durante la conferencia también cuestionó el reportaje sobre el reclutamiento de estudiantes de química por parte de los cárteles, quienes les ofrecen jugosas cantidades de dinero, entre 800 y 1,000 dólares mensuales, para trabajar en la síntesis de fentanilo.

La reportera de The New York Times, Paulina Villegas, ya ha declarado sobre el asunto, defendiendo su investigación, cuyas fuentes fueron integrantes del propio Cártel de Sinaloa, así como un reporte de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional de México.

Sheinbaum informó que la Secretaría de Marina o la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) darán a conocer los medios de producción del fentanilo, que, según ella, no se lleva a cabo de la manera narrada en el reportaje presentado por The New York Times.

Sigue leyendo:

– El Cártel de Sinaloa inyecta fentanilo a animales y personas para probar su calidad.

– Sheinbaum considera que series sobre el narco acercan a los jóvenes al crimen organizado.