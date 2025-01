2025: El retorno de Trump, la influencia de Elon Musk y su plan para modificar el Gobierno federal

El jueves 19 de diciembre pasado, la Cámara de Representantes estancó el presupuesto para evitar el cierre de gobierno, luego de que el multimillonario Elon Musk criticara el proyecto de financiación y el presidente electo Donald Trump pidiera modificar el plan, incluida una fecha sobre el tope de deuda.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson (Louisianai), incluso reconoció en entrevistas en televisión que había “hablado con Musk” como parte del proceso de negociación presupuestal, el cual ya había sido acordado con los demócratas.

Ante la presión incluso de sus colegas de partido, Johnson tuvo que ceder y dejar fuera gran parte de las sugerencias de Musk y del presidente electo Trump, pero tal batalla en la Cámara fue un ejemplo de lo que puede esperarse en el gobierno del republicano, que inicia el 20 de enero de 2025, donde la influencia del dueño de X, antes Twitter, podría ser una constante.

Lo ocurrido con Musk en el Congreso desató críticas hacia el presidente electo y los republicanos por permitir tal injerencia, al grado que el mandatario electo tuvo que aclarar en tono de broma: “No, [Elon Musk] no va a ser presidente, eso te lo puedo asegurar. Y yo estoy a salvo. ¿Sabes por qué no puede ser presidente? No nació en este país”, expresó Trump en el evento AmericaFest en Phoenix, Arizona.

Sin embargo, Musk y el empresario Vivek Ramaswamy liderarán Departamento de Eficiencia Gubernamental (“DOGE”), una entidad extraoficial que hará recomendaciones sobre regulaciones federales, desaparición o reducción de programas y áreas de gobierno que puedan permitir recortes significativos.

La coordinación de esa labor será con William Joseph McGinley, asesor del DOGE, confirmó Trump.

“Bill trabajará con Elon Musk, Vivek Ramaswamy y su equipo de increíbles pioneros en DOGE para reconstruir un Gobierno de los EE.UU. que realmente sirva al pueblo”, defendió el presidente electo. “Bill desempeñará un papel crucial en la liberación de nuestra economía de las regulaciones onerosas, el gasto excesivo y el despilfarro gubernamental. Se asociará con la Casa Blanca y la Oficina de Administración y Presupuesto para brindar asesoramiento y orientación para poner fin a la inflada burocracia federal”.

Es posible que haya desafíos en las reformas, pero Trump buscaría el respaldo de su base para enfrentar a opositores, considera Carlos Aguasaco, profesor titular de Estudios Culturales Latinoamericanos y director del Departamento de Artes y Ciencias Interdisciplinarias del City College de CUNY.

“Trump hará todo lo necesario para mantener su base aglutinada, pues su mayoría en el Congreso es muy pequeña y un par de senadores o tres representantes a la Cámara podrían detenerlo en sus intenciones”, consideró el académico. “Trump se dedicará a movilizar a sus seguidores tanto en las redes sociales, como en persona, para intimidar a todos sus opositores internos. A los republicanos que no acepten todas sus propuestas y que den muestras de independencia procederá a amenazarlos con respaldar a una nueva candidatura en las elecciones primarias”.

Una posición similar expresó el estratega Ricardo Ramírez, quien fue asesor del Brennan Center for Justice y es fundador y director de Forward Shift, una agencia de estrategia en comunicación enfocada en campañas y política.

“Una estrategia clave de Trump es acaparar la atención del público para entonces usarla como una especie de poder. Todo lo que hace se debe ver desde esa perspectiva. Así que, en cuanto a sus opositores, Trump hará, en primer lugar, lo que él piense que le brindará más influencia en cualquier momento“, expuso Ramírez. “Podría por ejemplo empezar creando incertidumbre sobre el futuro de estas personas, transformando sus vidas en una especie de circo mediático. Es un tema serio y no se puede descartar que ciertas personas enfrenten consecuencias graves como encarcelamiento por haber expresado oposición a Trump”.

Algunos de los planes

Una parte sustancial de la agenda del presidente electo dependerá de su relación con otros países, debido a asuntos migratorios, tratados internacionales y crimen organizado.

Entre otros aspectos, Trump ha prometido aranceles sobre los productos extranjeros de todos los países, pero especialmente de China, con hasta 60%, pero también a México y Canadá con 25%.

“No creo que Trump pueda cumplir su promesa de cobrar impuestos a las importaciones y hacer que los países de origen paguen por ello. Esa es la nueva versión el llamado muro en la frontera. Es decir, es una promesa vacía”, consideró Aguasaco. “No obstante, sólo hablar de ello e intentar cualquier acción generará una serie de enfrentamientos o guerras arancelarias en las que los consumidores asumirán las pérdidas. Como es su costumbre, Trump no aceptará la responsabilidad y culpará a sus contradictores del caos que él mismo propone establecer”.

La plataforma electoral de Trump y la confirmación de la agenda tras ganar la elección del 5 de noviembre, el republicano propondrá expansivos recortes de impuestos para beneficiar a las corporaciones, los trabajadores que reciben propinas, los adultos mayores que reciben seguridad social, los propietarios de propiedades en el noreste, entre otros.

También buscará reformar los sistemas de salud y alimentación del país con la ayuda Robert F. Kennedy Jr., nominado como secretario de Salud y Servicios Humanos.

Prometió revertir las regulaciones destinadas a abordar el cambio climático, varias de las cuales se desarrollan con proyectos bajo la Ley de Reducción de la Inflación, la cual los republicanos en el Congreso prometieron reducir.

Las reformas en áreas de gobierno cruzarían la mayoría de las áreas, incluidas el sistema educativo y una propuesta de desaparecer el Departamento de Educación, del cual dependen varios programas, como la administración de la deuda estudiantil.

En una entrevista con este diario, el actual secretario de Educación, Miguel Cardona, expresó su temor con la desaparición del Departamento de Educación –que de entrada estará liderado por Linda McMahon— y las consecuencias para programas que ayudan a universidades comunitarias, que sirven a poblaciones latinas.

“Muchos temen que su administración se dedique a censurar posturas académicas divergentes, pero creo que en realidad a Trump le importan poco los académicos pues cada vez son menos los que los escuchan”, consideró Aguasaco. “No obstante, es muy posible que busque cambiar la naturaleza de laica del Estado. La imposición de un cristianismo pseudo oficial junto a un nativismo lingüístico pueden convertir a los Estados Unidos en una versión anglohablante de España durante el Franquismo”.

Gobernantes multimillonarios

Comenzando con el propio presidente electo Trump, su gobierno estará repleto de multimillonarios, por lo que opositores temen que sus planes estén por encima de la clase trabajadora.

Al menos 11 multimillonarios, incluido Musk, formarán parte del equipo de Trump. Este grupo suma un patrimonio de alrededor de $344,400 millones de dólares; eso es una cifra mayor al PIB de 169 países diferentes.

Además de Musk, por ejemplo, Kelly Loeffler, nominada para dirigir la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), tiene un patrimonio neto de $1,000 millones de dólares.

“Las únicas promesas que Trump podría cumplir son las que afectan a sus amigos billonarios como Elon Musk o Jeff Bezos”, dijo el académico Aguasaco. “Es decir que impondrá procesos de desregulación que beneficien la posición dominante de ciertas empresas. Reducirá o hará desaparecer los controles de contaminación ambiental”.

