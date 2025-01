Diego Cocca arremete contra la Federación Mexicana de Fútbol

Diego Cocca afronta una nueva experiencia internacional con el Real Valladolid de España. Sin embargo, el estratega argentino no olvida el pasado y recuerda con disconformidad su paso por la selección de México.

En febrero de 2023, Diego Cocca dejó los Tigres de la UNAM para iniciar un proceso con la selección mexicana. El argentino solo dirigió 5 partidos al conjunto felino y decidió abandonarlos para llevar las riendas de El Tri.

Pero su paso por la selección mexicana no fue el mejor. Diego Cocca no estuvo ni un año en el banquillo mexicano. En una entrevista con EFE, el exentrenador del Atlas recordó su accidentado paso por El Tri.

“Siempre estaré agradecido a México porque me ha dado mucho, y cuando me llamó la selección, no tuve dudas porque soy una persona que se deja llevar por el corazón, pero la Federación no se portó bien conmigo, ya que me destituyeron sin que hubiera razones para ello“, dijo Cocca en la entrevista.

Los números de Diego Cocca en México

El experimentado entrenador argentino solo estuvo siete partidos al mando de la selección mexicana. A pesar de que considera que no hubo razones de peso para que concluyeran su proceso, los números de Diego Cocca no fueron los mejores.

Diego Cocca solo obtuvo tres victorias en este corto paso por El Tri: 0-2 contra Suriname; 2-0 contra Guatemala y 0-1 contra Panamá.

La selección mexicana empató tres encuentros durante el mandato del estratega sudamericano: 2-2 contra Jamaica; 1-1 contra Estados Unidos y 2-2 contra Camerún.

Durante su paso por El Tri, Diego Cocca sufrió solo una derrota, pero esta fue dolorosa: 3-0 contra Estados Unidos por las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf. No hubo mucha solvencia en la selección mexicana de Cocca. México solo pudo marcar 10 goles y concedió 8 anotaciones.

Los malos resultados hicieron que en junio de 2023 (4 meses después de su designación como seleccionador), Diego Cocca abandonara el cargo de El Tri. Jaime Lozano ocupó su lugar de forma interina.

