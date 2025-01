La Academia de Televisión facilita el ingreso a la industria para estudiantes latinos

Como la nueva Directora Ejecutiva de la Fundación de la Academia de Televisión, Anne Vásquez está trabajando para crear más oportunidades para jóvenes estudiantes que aspiran a ingresar a la industria de la cinematografía, especialmente aquellos provenientes de comunidades minoritarias.

Vásquez, de ascendencia cubanoamericana, asumió el cargo de directora ejecutiva a mediados de 2024 y reconoce los desafíos que enfrenta la comunidad latina, los cuales dificultan que más estudiantes se atrevan a buscar oportunidades para ingresar a la industria cinematográfica.

Ella compartió en una entrevista con La Opinión los cambios que se están implementando para el periodo de solicitudes de prácticas 2024-2025 con el objetivo de ampliar la elegibilidad y animar a más estudiantes a postularse.

“Todos en el personal de la fundación dirían que tenemos esta energía enfocada en descubrir qué más podemos y debemos estar haciendo”, expresó Vásquez, ex periodista con 27 años de experiencia en la industria de noticias. “Los pequeños pasos y pequeños logros generan impulso hacia cambios y transformaciones más grandes. Algunos cambios ya se están implementando para el próximo periodo de solicitudes, para el programa de prácticas de verano del 2025”, añadió.

Cada año, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de Televisión (NATAS) otorga becas a estudiantes que buscan títulos relacionados con la televisión a través de su fundación sin fines de lucro. La Fundación de la Academia de Televisión ofrece más de 40 prácticas en diversas categorías, brindando a estudiantes universitarios de todo el país una experiencia profunda en producción televisiva profesional durante un periodo de ocho semanas pagadas en Los Ángeles.

El programa ofrece aprendizaje práctico con destacados profesionales de la industria televisiva. Durante ocho semanas, los pasantes trabajan en prestigiosos estudios, cadenas y compañías de producción, recibiendo mentorías, conocimientos de la industria y oportunidades de establecer contactos.

Los solicitantes deben estar inscritos en una universidad acreditada en EE. UU. Todas las pasantías de verano son puestos remunerados de tiempo completo, con 40 horas a la semana, sin embargo, los internos deben cubrir alojamiento, transporte y gastos personales.

El periodo de inscripciones

Las aplicaciones están abiertas anualmente desde mediados de noviembre hasta mediados de enero. Los solicitantes deben crear cuentas en el sitio web de la Academia de Televisión para postularse.

De acuerdo con los detalles en la página de la academia, los aspirantes deben presentar una declaración personal de 300-400 palabras (o 750 para ciertas categorías), un currículum sin fotos, prueba de inscripción vigente con lista de cursos, y una carta de recomendación profesional firmada con datos de contacto. Dependiendo de la categoría, pueden requerirse materiales adicionales, como videos accesibles públicamente en un solo enlace. Para las prácticas de verano de 2025, la fecha límite de solicitud es el miércoles 15 de enero a las 5 PM, hora del Pacífico.

Luego las solicitudes son evaluadas por miembros de la academia que ofrecen su tiempo para revisar las postulaciones. Los pasantes seleccionados obtienen experiencia directa en la industria cinematográfica, trabajando con empresas reconocidas como Bunim Murray, Pixar y Warner Brothers.

Pequeños cambios a gran escala

En cuanto al número de solicitantes a las prácticas y su procedencia, Vásquez señala que los datos muestran que estudiantes de todo el país logran postularse y ser aceptados.

No obstante, reconoce los desafíos que enfrentan algunos estudiantes, muchos de ellos de ascendencia latina, especialmente aquellos que deben equilibrar trabajo, estudios y responsabilidades familiares, lo cual les dificulta cumplir con todos los requisitos para postularse y ser aceptados.

Para abordar esto, la fundación ha flexibilizado los criterios de elegibilidad.

“En cuanto a colegios comunitarios y universidades estatales, sé que muchos de esos estudiantes son de tiempo parcial. Particularmente en nuestra comunidad [latina], hay muchos estudiantes que tienen que equilibrar familia, trabajo y escuela“, explicó Vásquez.

Tal vez no puedan tomar una carga completa de clases, y no creo que eso deba impedirles postularse a nuestros programas. Por eso, estamos abriendo la elegibilidad para estudiantes de medio tiempo, siempre y cuando estén inscritos en 6 unidades de crédito, pueden postularse”, agregó.

El impacto en la comunidad latina

Uno de los miembros de la junta de la academia es el animador y artista mexicano Jorge Gutiérrez.

Es el creador y productor ejecutivo de “Maya y los tres” de Netflix, y cuenta con una sólida trayectoria en televisión y animación. Sin embargo, en sus inicios fue pasante en la academia y ganador de un Premio de Televisión Universitaria. Durante su pasantía, adquirió experiencia participando en producciones animadas como la película “Stuart Little”.

Para Gutiérrez, un inmigrante mexicano que soñaba con trabajar en la industria cinematográfica, su experiencia con la academia cambió su vida y le mostró las limitaciones de diversidad entre sus compañeros en el sector.

“Mi primer día en Sony llegué una hora antes porque estaba muy emocionado, y el cocinero, cuando fui a la cafetería, me gritó y me dijo: ‘los servicios de limpieza debían haber llegado hace una hora’, y ese fue uno de esos momentos en los que pensé: ‘Wow, las personas que hacen esto no se parecen a mí'”, compartió Jorge, quien fue pasante en 1999. “Esa oportunidad de trabajar y ver cómo se producían las películas y los programas me permitió soñar y decir: ‘si ellos pueden hacerlo, yo también puedo'”.

Nace una nueva generación de latinos en la industria

Mateo Nikolav, un estudiante de Ecuador que realizó su pasantía en el verano de 2023, aplicó al programa de pasantías con un proyecto documental en el que había estado trabajando durante los últimos dos años.

“Logré avanzar mucho con mi proyecto durante la pasantía”, dijo Nikolav, quien fue asignado a Bunim Murray para el verano.

“Estaba en el departamento de desarrollo y ayudaba a presentar ideas. Investigaban mucho para sus programas, pero también me animaron a proponer y desarrollar mis propias ideas, lo cual fue muy interesante. Definitivamente, pude interactuar con muchas personas más allá del departamento de desarrollo. Tuve la oportunidad de hablar con su equipo legal, el departamento de música, con todos, para entender cómo trabajan para producir programas”, explicó Nikolav, quien a partir del conocimiento que obtuvo lanzó su propia productora en el 2023.

“Siempre he querido ver más historias latinas al frente y, además, como soy queer, me gustaría que se celebren muchas historias de personas BIPOC y queer”, añadió.

Para Stephanie Mejía, su pasantía también le mostró una nueva forma de contar historias y de entender cómo funciona la industria.

“Siempre supe que quería ayudar a las personas a contar sus historias. No sabía exactamente cómo o qué forma tomaría. De hecho, tengo un título en periodismo. Fui a la universidad pensando que el periodismo podría acercarme a lo que quería, porque me encantaba el entretenimiento, el periodismo de espectáculos y las alfombras rojas”, explicó Mejía.

Como hija de mexicanos y primera generación nacida en Estados Unidos, Mejía siente que no habría encontrado otra manera de ingresar a la industria si no fuera por su pasantía.

“Yo no conocía a nadie en la industria. Soy de primera generación mexicana-americana. Mis padres no tienen ninguna… No tengo conexiones en la industria”, comentó.

“Aprendí muchísimo. Tuve una experiencia realmente genial siendo parte de la pasantía. Fui una de las presentadoras de trofeos en los LA Area Emmys junto con otro interno, y eso fue muy emocionante porque, de nuevo, no habría sucedido si no fuera por la pasantía. Tuve algunas oportunidades geniales, como hacer un segmento para KTLA con otro interno al año siguiente”, concluyó.

Para postularte a una pasantía en la Academia de Televisión, haz clic en este enlace.