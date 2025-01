Meghan Markle: Un paso más allá con su serie “With Love, Meghan” en Netflix

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, vuelve a ser noticia con un proyecto que promete redefinir el concepto de los programas de estilo de vida.

Este 2 de enero, Meghan anunció a través de su nueva cuenta de Instagram el lanzamiento de su serie “With Love, Meghan,” que se estrenará el próximo 15 de enero en Netflix. Este proyecto no solo la posiciona como anfitriona y productora ejecutiva, sino que también refleja su enfoque personal y auténtico hacia la vida cotidiana.

En un breve video promocional, Meghan se muestra en distintas facetas: cocinando, trabajando en un jardín, organizando flores y compartiendo momentos con invitados, entre los que destacan su esposo, el príncipe Harry, y amistades cercanas. “Siempre me ha encantado tomar algo común y transformarlo en algo especial”, comenta Meghan en el tráiler, acompañado por la canción “Do You Believe in Magic” de The Lovin’ Spoonful.

El programa contará con ocho episodios, cada uno de 33 minutos, y ofrecerá una combinación única de tutoriales prácticos y conversaciones sinceras. Meghan se adentra en actividades como la cocina y la jardinería, mostrando cómo pequeños detalles pueden crear momentos significativos. Según Netflix, el programa se centra en “la búsqueda de la alegría más que en la perfección”, un mensaje que resuena con la personalidad cálida y accesible de la duquesa.

El elenco de invitados incluye nombres destacados como el chef Roy Choi, la actriz y productora Mindy Kaling y la pionera culinaria Alice Waters, además de amigos cercanos de Meghan como Daniel Martin y Delfina Blaquier. Todos se suman a este viaje para compartir sus historias, experiencias y consejos, enriqueciendo la propuesta del programa.

“With Love, Meghan” es el primer proyecto en solitario de la duquesa para Netflix y surge como parte del contrato multimillonario firmado por Meghan y Harry con la plataforma. Anteriormente, el dúo había producido documentales como “Harry & Meghan”, que fue un éxito rotundo en 2022.

Este anuncio llega en un momento estratégico, acompañado del lanzamiento de la cuenta de Instagram de Meghan, @meghan, con un estilo fresco y motivador. Con publicaciones que incluyen mensajes positivos y adelantos exclusivos, la duquesa busca conectar con una audiencia global y seguir construyendo su legado en los medios.

Esta serie promete no solo entretener, sino también inspirar, reflejando el espíritu innovador y auténtico de Meghan Markle. Sin duda, “With Love, Meghan” es una propuesta que invita a los espectadores a encontrar belleza en los detalles más simples de la vida.

