Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 3 al 8 de enero

Jurassic Quest en Pasadena y Anaheim

El evento de dinosaurios interactivo Jurassic Quest, que ha entretenido a audiencias de todo el país por más de diez años, regresa al sur de California con un tour que incluye a la más grande manada fotorrealista de dinosaurios. Del viernes 3 al domingo 5 de enero en el Pasadena Convention Center (300 E. Green St., Pasadena) y del 10 al a12 de enero en el Anaheim Convention Center (800 W. Katella Ave., Anaheim). Boletos desde $29. Informes jurassicquest.com.

Foto: Cortesía Jurassic Quest Crédito: Cortesía

Festival en el Japanese American National Museum

El Japanese American National Museum (100 N. Central Ave., Los Angeles) realizará el festival familiar Oshogatsu, un evento que celebra el Año Nuevo y que incluye creación de artesanías, búsqueda de tesoros, presentaciones y actividades culturales para recibir el Year of the Snake. Domingo 11 am a 5 pm. Entrada gratuita; se recomienda hacer reservación. Informes janm.org.

Foto: Aurelia Ventura/La Opinión Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinión

Libros gratis en el Cat Kid Club: The Musical

El Center Theatre Group, TheaterWorksUSA y el autor Dav Pilkey se asociaron para regalar ejemplares del más reciente tomo de la serie de Dog Man, “Dog Man: Big Jim Begins”, durante las presentaciones de Cat Kid Comic Club: The Musical del sábado y el domingo en el Kirk Douglas Theatre (9820 Washington Blvd., Culver City) solo durante las presentaciones de la noche; también habrá un invitado sorpresa. Boletos desde $30. Informes centertheatregroup.org.

Foto: Jeremy Daniel Crédito: Cortesía

Colección a la vista en el Natural History Museum

La exhibición Collection Revealed, en el Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles) explora cada semana especímenes y objetos que llevan a investigaciones y descubrimientos en el museo y a través del mundo. Desde pequeños invertebrados marinos hasta especies recién descubiertas. Todos los jueves a partir de hoy, 11 am. Boletos desde $7. Informes nhm.org.

Foto: Archivo Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinión

Flashdance en el Academy Museum

La cinta ochentera Flashdance, que lleva como protagonista a Jennifer Beals, una chica que trabaja en un club nocturno para mantenerse mientras sueña con convertirse en una bailarina profesional, se proyectará en el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) en cuarta dimensión. Domingo 5 pm. Boletos desde $5. Informes academymuseum.org.

Photo: CBS Crédito: Cortesía

Obra de Van Gogh en el Getty

La exhibición Ultra-Violet: New Light on Van Gogh’s Irises, que se muestra en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles), examina la adorada pintura “Iris” de Vincent van Gogh, propiedad del Getty, desde una perspectiva de la ciencia moderna en conservación. La exhibición se presenta en inglés y en español. Entrada gratuita. Termina el 19 de enero. Informes getty.edu.

Foto: Getty Museum

Show de luces en el centro de LA

Grand Illuminations en la California Plaza (350 S. Grand Ave., Los Angeles) es una instalación de luces que consiste en un árbol de 25 pies de alto con luces led y dientes de león eléctricos. Con escultura kinéticas realizadas por el colectivo artístico local Liquid PXL. Termina el miércoles. Entrada gratuita. Informes downtownla.com/explore/holidays/grand-illuminations.

Foto: Cortesía

Holidays Made Here en Warner Bros. Studios

El Warner Bros. Studio Tour de los Warner Bros. Studios (3400 Warner Blvd., Burbank) agregó a su recorrido el Holidays Made Here, que engalana la sección de Stars Hollow con decoración festiva, incluyendo el la glorieta y el comedor de Luke, donde se puede tomar un café de la marca del actor Scott Patterson, de “Luke”. Termina el domingo. Boletos desde $73. Informes wbstudiotour.com.

Balloon Museum en Los Angeles

El Balloon Museum, o Museo del globo, localizado en los Ace Mission Studios (1601 E. 6th St., Los Angeles), incluye 21 instalaciones con globos, desde cuartos llenos de pelotas hasta túneles gigantes con luces led y burbujas gigantes que se pueden tocar. Esta edición, titulada “Let’s Fly”, reúne trabajos monumentales inflables realizados por reconocidos artistas. Termina el 16 de marzo. Boletos desde $41. Informes balloonmuseum.world.