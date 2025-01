Es momento de ahorrar impuestos en su vivienda principal

Este mes quiero tomar un momento de su tiempo para hablar sobre un programa de ahorro de impuestos a la propiedad que ofrecemos para reducir su gasto; ahora es más fácil que nunca solicitarlo.

Administramos varios programas para personas mayores, veteranos, personas con discapacidades y organizaciones sin fines de lucro, lo que resultó en $836 millones en ahorros de impuestos para los propietarios de viviendas solo el año pasado.

Desde 1974, la Constitución del estado ha tratado de brindar a los propietarios de viviendas un alivio financiero contra el alto costo de la vivienda a través de la Exención para Propietarios de Viviendas (HOX, por sus siglas en inglés) que puede reducir automáticamente su carga impositiva evaluada en $7,000, si la vivienda es su residencia principal a partir del 1 de enero.

Eso se traduce en una reducción real de $70 en la factura de impuestos de un propietario de vivienda. Y todo lo que el propietario de vivienda tiene que hacer es completar la solicitud en assistor.lacounty.gov y listo. La fecha límite para obtener el ahorro completo es el 15 de febrero, pero si no cumple con la fecha límite, presente su declaración de todos modos y obtendrá el monto distribuido a lo largo del año y el monto total los años siguientes.

De hecho, ahora nuestro nuevo servicio de presentación electrónica permite a los propietarios solicitar la exención para propietarios de viviendas en línea, lo que elimina la necesidad de enviarnos un formulario físico por correo. Además, los propietarios de viviendas solo deben presentar la solicitud una vez para recibir estos ahorros cada año. Los ahorros continúan hasta que se registre un cambio (como una venta).

Entiendo que la exención de $70 que se quita de la factura del impuesto a la propiedad es totalmente inadecuada para brindar algún alivio a los propietarios de viviendas de California. No podemos olvidar que el proyecto de ley de impuestos a la propiedad también incluye deudas de bonos locales y evaluaciones de tarifas, incluidas las de agua y distritos escolares que no tienen nada que ver con el valor tasado de la vivienda según la Proposición 13.

También es importante recordar que cuando se creó la Exención para Propietarios de Viviendas en 1972 y luego se promulgó formalmente en 1974, el precio de venta medio de una vivienda unifamiliar era de aproximadamente $34,000 en todo el estado. El precio de venta medio de una vivienda en todo el estado ahora es de aproximadamente $900,000, según la Asociación de Agentes Inmobiliarios de California.

Sí, obviamente hace tiempo que se debía haber aumentado la Exención para Propietarios de Viviendas. Como ejemplo hipotético, si la Legislatura estatal aumentara la exención actual para propietarios de viviendas de $7,000 a $25,000 para todos y quizás incluso hasta $500,000 para los propietarios de bajos ingresos que califiquen, eso se traduciría en un ahorro de $250 para todos y $5,000 para los propietarios de bajos ingresos que califiquen.

Animo a nuestra Legislatura estatal a que estudie este tema y aumente la Exención para Propietarios de Vivienda, aunque sea modestamente. Como mínimo, deberían incluir una cláusula de escalabilidad que mantenga la Exención para Propietarios de Vivienda en línea con la inflación.

Habiendo dicho eso y con el ahorro actual de $70, casi uno de cada tres propietarios de viviendas en el Condado de Los Ángeles todavía no aprovecha este programa, lo que deja $40 millones sin reclamar cada año. En todo el Condado, 435,000 familias adicionales podrían estar ahorrando en sus facturas de impuestos.

La exención para propietarios de viviendas es incluso más importante que nunca debido a la Proposición 19. La Proposición 19 ha cambiado las reglas que se aplican a las transferencias entre padres e hijos o, en algunos casos, incluso de abuelos a nietos. La Proposición 19 elimina las transferencias de cualquier propiedad que no se utilice como residencia principal. También elimina la exención actual de padre a hijo y de abuelo a nieto en los casos en que el hijo o nieto no utilice la propiedad heredada como su residencia principal, como usar una propiedad como casa de alquiler o como segunda vivienda.

Sin embargo, y esto es lo más importante: el hijo que recibe la vivienda tiene un año a partir de la fecha de transferencia para adquirir la exención para propietarios de viviendas, si el padre no la tenía en el momento de la transferencia. Si la vivienda no tiene la exención para propietarios de viviendas, los hijos no recibirán el beneficio fiscal y podrían tener que hacer frente a un enorme aumento del impuesto a la propiedad.

Para obtener más información sobre la Proposición 19 u otros programas de ahorro de impuestos, visite assistor.lacounty.gov o llame al 213/974-3211.

(*) Por Jeff Prang es el evaluador del condado de Los Ángeles