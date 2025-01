¿Qué es el chai y es bueno para la salud?

Existe una gran diferencia entre las versiones tradicionales de este té con especias y lo que se suele encontrar en las cafeterías

By Rachel Meltzer Warren

El té chai es una bebida con especias que se originó en la India y ahora es un elemento fijo en los menús de muchas cafeterías. El nombre es un poco inapropiado. Chai es la palabra hindi para té, de cualquier tipo, por lo que té chai en realidad significa “té de té”. El término más preciso es masala chai, una mezcla de especias (masala) y té (chai).

Y el nombre no es lo único que diferencia al masala chai tradicional del té chai con leche que Starbucks introdujo a fines de la década de 1990 o las versiones que ahora se sirven en muchas cafeterías. El primero es una combinación básica de hojas de té negro y especias mezcladas con leche y edulcorante. El segundo a menudo se elabora a partir de concentrados embotellados previamente endulzados o mezclas similares a cremas en polvo. No es sorprendente que los beneficios y desventajas nutricionales, así como el sabor, sean muy diferentes.

Los orígenes del masala chai

Las bebidas con especias han existido en la India de una forma u otra durante miles de años, dice Nandita Godbole, autora de “Seven Pots of Tea: An Ayurvedic Approach to Sips & Nosh” (Turmeric Press, 2020). Las hierbas y especias se mezclaban según los principios ayurvédicos (el ayurveda es el sistema tradicional de medicina en la India) y se preparaban con agua. La gente bebía estas bebidas como parte de sus regímenes de salud.

Mucho más tarde, a mediados del siglo XIX, los colonizadores británicos comenzaron a establecer plantaciones de té en la India. Al principio, el objetivo era abastecer de té a Gran Bretaña y otros países, pero pronto, al darse cuenta de que podían crear otra vía de demanda, comenzaron a comercializar té a los indios. Gran parte de lo que se vendía localmente era un producto de menor calidad, demasiado amargo y áspero. Para equilibrar esos sabores, muchos indios adoptaron la costumbre británica de añadir leche al té.

Durante el colonialismo, los británicos también redujeron la financiación a las facultades de medicina ayurvédica, y la medicina ayurvédica tradicional en la India se volvió más difícil de acceder. Como una especie de truco para la salud, los indios comenzaron a añadir mezclas de especias a su chai para tratar dolencias sin tener que ir al médico, dice Godbole. Y así nació el masala chai.

Beneficios del masala chai

El té negro es rico en poderosos antioxidantes que promueven la salud llamados polifenoles, dice Shailee Saran Varanasi, doctora en ciencias, dietista registrada e instructora adjunta de salud y nutrición en la Universidad Logan en Chesterfield, Missouri. Estos compuestos se han relacionado con un menor riesgo de problemas de salud, como enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. Beber té negro puede ayudarte a estar alerta y con menos nerviosismo que el café. Además de tener menos cafeína que el café, el té negro contiene un compuesto llamado l-teanina, que equilibra el impacto de la cafeína. (También puedes usar té negro descafeinado para hacer masala chai).

Las especias varían según quién prepare la infusión, pero la pimienta negra, el cardamomo, la canela, el clavo, el jengibre y el anís estrellado son algunas de las más utilizadas en el masala chai. Las especias pueden ser una buena fuente de antioxidantes. Cuando los científicos clasificaron los niveles de antioxidantes en más de 3,000 alimentos, descubrieron que varias hierbas y especias, como la pimienta de Jamaica, la canela, el clavo y la menta, ocuparon los primeros puestos. Algunas especias pueden tener otros beneficios para la salud, dice Varanasi. Por ejemplo, el cardamomo puede ayudar a la digestión, mientras que el clavo puede tener propiedades antimicrobianas.

La leche aporta proteínas y calcio. (En la India, se suele utilizar leche de búfalo, pero como no suele estar disponible en los Estados Unidos, la leche de vaca, normalmente entera, es la estándar). Aunque la cucharadita o dos que agregarías a una taza de té normal no tendrían muchos de estos nutrientes, en el chai podrías estar bebiendo entre un cuarto y media taza. Esa cantidad de leche entera aporta de 2 a 4 gramos de proteína y de 78 a 155 mg de calcio, hasta el 15% del valor diario (1,000 mg).

El edulcorante es estándar, pero no es necesario añadir mucho. Puedes usar azúcar, agave, miel o panela (un azúcar sin refinar popular en la India, similar al azúcar de caña en bruto). Solo ten en cuenta las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón sobre los azúcares añadidos: no más de 25 gramos por día para las mujeres y no más de 36 gramos para los hombres. Los sustitutos del azúcar son una opción, pero es posible que no sean mucho mejores para ti que el azúcar. Algunas investigaciones los han vinculado con un mayor riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes y más.

Chais menores

“Los concentrados y los polvos de chai preparados son prácticos, pero pueden tener un alto contenido de azúcar y calorías”, dice Varanasi. Por ejemplo, tres cuartos de taza del concentrado Oregon Original Chai Tea Latte Concentrate tiene 130 calorías y 31 gramos (casi 8 cucharaditas) de azúcar agregada. Podrías usar menos, pero eso puede dar lugar a una infusión con un sabor débil. Hay opciones con menos azúcar, como Dona Masala Chai, con 10 gramos (alrededor de 2½ cucharaditas) en una porción de media taza. Algunas marcas ofrecen versiones sin azúcar, pero ten cuidado con las que dicen que no contienen azúcar. Eso a menudo significa que el producto lleva un sustituto del azúcar como la sucralosa.

Y, dice Varanasi, estos productos a menudo no tienen tanto té ni la misma concentración de especias que el masala chai elaborado tradicionalmente, por lo que es posible que no obtengas los mismos beneficios o el mismo sabor.

Receta de masala chai

Usar una bolsita de chai puede ser una opción más saludable; la mayoría son simplemente una mezcla de té negro y especias. Al igual que el té normal, se deja reposar en agua caliente y se le agrega la leche y el edulcorante que se desee. También se puede preparar el propio masala chai desde cero. “Se tarda cinco minutos y puede convertirse en un ejercicio de atención plena para uno mismo”, afirma Godbole. Esta es su receta para conseguir una taza perfecta:

Combina ¾ de taza de agua, 1 cucharadita de hojas de té negro (Assam, Nilgiri Black o Darjeeling son tradicionales) y azúcar u otro edulcorante a tu gusto en una cacerola pequeña. (Si endulzas con miel, espera hasta justo antes de servir para añadirla). Agrega una pizca o dos de una mezcla de masala o una pequeña cantidad de diferentes especias que te gusten, como una rodaja de jengibre, una vaina de cardamomo y una pizca de canela.

Llévalo a ebullición. Baja el fuego, agrega ¼ de taza de leche de vaca y vuelve a hervir. (Las leches vegetales se separarán si las calientas de esta manera. Si prefieres usar leche que no sea de vaca, viértela en una taza y cúbrela con el té preparado y las especias).

En este punto, puedes colar la mezcla de chai y leche en una taza. Para un sabor más concentrado, baja el fuego y déjalo hervir a fuego lento durante un minuto más antes de servirlo en una taza.

