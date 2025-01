Julián Gil aclaró que no vendió la exclusiva de su boda a ningún medio

Tras su reciente boda con Valeria Marín, Julián Gil se tomó un momento para aclarar algunos rumores que han surgido sobre la ceremonia que se celebró el fin de semana pasado en Puerto Rico.

A través de sus historias de Instagram, el actor argentino desmintió que haya vendido la exclusiva de su boda a algún medio de comunicación o que haya dado declaraciones al respecto.

“(Quiero) aclarar que nosotros en ningún momento le dimos la exclusiva, ni vendimos la boda a nadie”, aclaró el actor, quien aseguró que por esa razón mantuvieron su unión en secreto.

“Ese fue uno de los motivos por lo que quisimos mantenerlo en secreto y calladito, porque queríamos una boda chiquita con familiares y con gente que son muy queridos de nosotros”, agregó.

Gil contó que, para su sorpresa, se ha encontrado con varios medios que aseguran que han hablado con él sobre la ceremonia.

“Lo que sí no me parece es que hoy me encuentro con un montón de medios, revistas y publicaciones diciendo como que yo he dado declaraciones después de la boda y que son declaraciones exclusivas. Yo me acabo de levantar después de una paliza de seis días de matrimonio, así que no me parece, me parece de mal gusto decir que yo dije”, indicó el actor.

¿Cómo fue la boda de Julián Gil y Valeria Marín?

El domingo pasado, la pareja sorprendió a todos al anunciar que se habían dado el “sí quiero” en una ceremonia intima celebrada en Puerto Rico.

A través de su cuenta de Instagram, el actor argentino compartió varias fotos en el altar junto a la periodista deportiva mexicana. “Un para siempre”, escribió Gil para acompañar las imágenes.

Junto a su breve mensaje, el acto también escribió una fecha: “29-10-2024”, lo que parece indicar que fue el día en que se celebró su boda.

En las imágenes se ve a Marín lucir un vestido de novia corte princesa con escote en V confeccionado por el diseñador mexicano Benito Santos. Por parte, Gil optó por un esmoquin blanco realizado por The House of Suits que combinó con zapatos marrones.

La boda de Julián Gil y Valeria Marín se realizó al aire libre en un jardín de una casa de campo en las montañas del pintoresco pueblo de Cidra, en Puerto Rico. El lugar estaba rodeado de mucha naturaleza: muchos árboles y decoraciones con flores blancas como rosas.

