Miss Universo destituyó a Miss Argentina tras críticas al certamen

Magalí Benejam, Miss Argentina, fue destituida como representante de su país ante el Miss Universo tras una reciente entrevista en la que criticó al certamen de belleza.

Recientemente, Magalí Benejam concedió una entrevista a King Lucho, experto en concursos de belleza, en la que expresó su descontento con la Organización Miss Universo por, lo que consideró, inclusión forzada en el top 30 del concurso.

En la conversación la representante de Argentina también señaló que el triunfo de Miss Dinamarca, Victoria Kjær Theilvig, estaba planificado.

Tras las declaraciones, la Organización Miss Universo compartió un comunicado en el que informaba sobre su decisión de revocar el título de Miss Universo Argentina a Magalí Benejam.

“La Organización Miss Universo desea comunicar una decisión importante con respecto a su actual representante de Argentina. Luego de una revisión exhaustiva de los recientes comentarios públicos realizados por Miss Magali Benejam, y en base a nuestros principios fundamentales, hemos decidido retirar de inmediato el título de Miss Universo Argentina a Miss Benejam”, indica el comunicado.

“Nuestros valores se centran en celebrar la diversidad, promover la inclusión y respetar a todas las personas, independientemente de sus antecedentes, creencias o experiencias. Las palabras y acciones de nuestros representantes deben reflejar estos principios inquebrantables a los que todos los participantes se comprometen al unirse a la comunidad de Miss Universo”, añade.

Asimismo, la Organización Miss Universo señaló que tomaron la decisión para proteger la integridad del concurso de belleza y de sus participantes.

“La decisión llega después de una cuidadosa consideración y se alinea con nuestro compromiso de mantener los más altos estándares de conducta personal y profesional. Queremos enfatizar que esta acción se toma para proteger la integridad de la organización y las oportunidades que brinda a las mujeres en todo el mundo”, afirma el comunicado.

Tras la decisión del certamen de belleza, Keno Manzur, director de Miss Universo Argentina, expresó su desacuerdo con las declaraciones de Magalí Benejam y respaldó la decisión de la Organización Miss Universo.

“Yo lo lamento mucho, por mi parte pido disculpas por dejarlos sin candidata, pero se me escapó de las manos, yo no tenía ni idea de la entrevista, yo no tenía ni idea de lo que iba a decir. No estoy de acuerdo con nada de lo que se dijo en ese live, sea verdad o sea mentira, no estoy de acuerdo, no era el momento, no era el lugar, no era la forma, y si yo hubiera sido el dueño del Miss Universo también hubiera sacado a la candidata que se ponga a hablar así”, dijo Manzur a través de sus historias de Instagram.

