Aaron Rodgers deja en el aire el retiro tras cumplir récord de 500 touchdowns

El mariscal de campo de los New York Jets, Aaron Rodgers, dejó en el aire su continuidad en la NFL tras una temporada complicada para su equipo.

Los Jets terminaron con un récord de cinco victorias y doce derrotas. A sus 41 años, el veterano quarterback aseguró que necesita tiempo para decidir si desea regresar a los emparrillados en 2025.

“Necesito averiguar si todavía tengo ganas de jugar o no, si puedo recuperar el amor por el juego. Voy a llegar a casa a relajarme, pero no voy a retrasar a nadie”, declaró Rodgers después de liderar a los Jets en un triunfo por 32-20 sobre los Miami Dolphins en la última jornada de la temporada regular.

Rodgers completó una actuación histórica en ese partido, lanzando 274 yardas y conectando cuatro pases de touchdown, con lo que alcanzó los 503 envíos a las diagonales en su carrera.

Este logro lo convierte en el quinto quarterback en la historia de la NFL en superar la marca de los 500 touchdowns, uniéndose a una élite que incluye a Tom Brady, Drew Brees, Peyton Manning y Brett Favre.

Aaron Rodgers emocional tras su último partido

Rodgers reconoció que la frustración por el rendimiento del equipo no será el factor determinante en su decisión, pero insistió en la importancia de reflexionar lejos del entorno competitivo.

“El juego terminó hace poco. Me dieron algunos abrazos en el vestuario y pasé momentos emotivos, pero creo que no es bueno tomar decisiones emocionales sobre nada en la vida. Necesito un tiempo, alejarme de esto”, afirmó el pasador.

A pesar de una temporada decepcionante, Rodgers destacó sentirse físicamente bien, pero dejó abierta la posibilidad de retirarse o incluso explorar nuevas oportunidades con otros equipos. “De cualquier manera, no me enojaré ni me ofenderé, decidan lo que decidan los Jets”, añadió.

Un legado incomparable

Considerado uno de los mejores quarterbacks de la historia, Rodgers construyó su legado durante 18 temporadas con los Green Bay Packers, donde ganó el Super Bowl XLV y fue nombrado Jugador Más Valioso de ese encuentro. Además, acumuló cuatro premios al MVP de la temporada y más de 60,000 yardas aéreas en su carrera.

