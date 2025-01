¿Puede un trapeador a vapor matar los gérmenes?

Sí, pero no es muy práctico. Aquí te explicamos por qué y qué puedes hacer en su lugar.

By Haniya Rae

En el empaque de la mayoría de los trapeadores a vapor, verás afirmaciones como “desinfecta las bacterias en un 99.9%” o “elimina el 99.9% de los gérmenes y las bacterias”.

¿Son exageradas estas afirmaciones? ¿Se aplican a los virus, como el coronavirus o la gripe?

Consultamos a microbiólogos para averiguarlo. La respuesta corta: técnicamente, sí. El vapor puede matar patógenos, incluidos los virus.

“Dado que el calor y el vapor matan los virus, estos trapeadores sin duda podrían matarlos”, dice la doctora Paula Cannon, profesora de microbiología en la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles.

Pero la verdadera pregunta es si tiene sentido usar un trapeador a vapor para desinfectar superficies. La respuesta realmente es no.

Cannon explica que los virus, en general, son muy susceptibles al calor.

“Los virus vienen ‘envueltos’ en una capa de grasa que los ayuda a sobrevivir en nuestros cuerpos, actuando como una especie de cubierta sigilosa”, dice.

Las púas que hay en el exterior de esta capa de grasa le permiten adherirse a las células de tu cuerpo y entrar en ellas. Sin embargo, esta capa de grasa es bastante frágil y puede descomponerse fácilmente con las altas temperaturas.

“Puedes pensar que se derrite, si quieres, con las altas temperaturas”, dice Cannon. “Y una vez que eso sucede, la partícula del virus ya no está intacta y ya no puede infectar nada”.

Pero ¿qué tan alta debe ser la temperatura? Muchos gérmenes domésticos comunes comenzarán a morir a temperaturas superiores a 160 °F, dice Alexandra Seguin, maestra en Ciencias de Enfermería (MSN) y principal especialista en prevención de infecciones en el Centro Médico de la Universidad Rush en Chicago. Y la mayoría de los gérmenes se eliminarán por completo a temperaturas entre 175 °F y 212 °F si esa temperatura se mantiene igual durante un tiempo.

Por lo tanto, aunque los trapeadores a vapor pueden alcanzar esas temperaturas, hay que mantenerlo en un mismo lugar para que sea eficaz contra los virus. El tiempo necesario para hacer esto puede variar según la temperatura, la superficie y el tipo de virus, pero debería ser posible eliminar la mayoría de los gérmenes domésticos si se presiona un trapeador a vapor contra el piso durante varios minutos a una temperatura lo suficientemente alta, dice Seguin. (Esto puede ser difícil de lograr con los trapeadores a vapor que requieren que los bombees manualmente para generar vapor, lo que puede hacer que la temperatura fluctúe). Seguin sugiere que los consumidores consulten las instrucciones de uso del fabricante del trapeador, que deberían proporcionar información detallada sobre la temperatura mínima y el tiempo de contacto necesarios para eliminar los microorganismos.

Pero hay otro problema: aplicar vapor al suelo durante varios minutos puede matar los patógenos, pero también puede dañar el piso.

Aunque muchos fabricantes afirman que sus trapeadores a vapor se pueden usar en varios pisos duros, incluida la madera sellada, es posible que desees pensarlo dos veces. La Asociación Nacional de Pisos de Madera, por ejemplo, advierte contra el uso de trapeadores húmedos o trapeadores a vapor en pisos de madera porque pueden dañar el acabado y el piso de madera en sí durante largos períodos. Por lo general, es más seguro usar un trapeador a vapor solo en baldosas de cerámica y porcelana. Independientemente del material del piso, si tu piso aún está bajo garantía, consulta con el fabricante para asegurarte de que el uso de un trapeador a vapor no la anule.

En lugar de utilizar un trapeador a vapor para desinfectar los pisos, puedes usar un producto desinfectante registrado por la Agencia de Protección Ambiental o una solución de cloro diluido. Deberás dejar el desinfectante en la superficie durante un tiempo de contacto lo suficientemente prolongado para matar los gérmenes de manera efectiva. Puedes encontrar el tiempo de contacto en las instrucciones de uso de tu desinfectante; asegúrate también de que el producto esté recomendado para su uso en el tipo de piso que tienes. Recuerda también que simplemente limpiar con agua y jabón elimina la mayoría de los virus y bacterias dañinos de las superficies, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Los trapeadores a vapor de mayor rendimiento

Puede ser que no sean prácticos para desinfectar, pero un buen trapeador a vapor puede limpiar rápidamente los suelos sucios. A continuación, se muestran los que tienen el mejor rendimiento según las pruebas de Consumer Reports. Para obtener más información, consulta nuestras calificaciones de trapeadores a vapor y nuestra guía de compra.

Karcher SC 3 Upright EasyFix

The Karcher SC 3 Upright EasyFix earned excellent scores in both our cleaning and steam rate tests, one of the few models to do so, and was considered very convenient to use by our evaluators. Its many features include an indicator light that shows when the steam mop is heating up water and when it’s ready for use. You can choose from three different steam settings, and the mop comes with a descaling cartridge that removes the limescale in your water tank.

Bissell PowerFresh Slim 2075A

The PowerFresh Slim is stellar at cleaning up stains and has a decent steam rate. It comes with a 25-foot cord, which makes it easier to maneuver around your home. You can convert it into a detachable handheld device and adjust the amount of steam that comes out of it for targeted cleaning on windowsills, kitchen appliances, and more.

Steam & Go Housekeeper 10-in-1 SAG806D

In our tests, the Steam & Go Housekeeper 10-in-1 SAG806D was superb at cleaning messes off ceramic tiles despite having only a mediocre steam rate. It comes with a 20-foot cord and can be used as a handheld cleaner to clean counters, sinks, tile, and grout. According to the manufacturer, you can also use it to steam clothes, curtains, and other fabrics.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.