Timothy Bradley asegura que Crawford le dará una paliza a Canelo

Timothy Bradley, comentarista de boxeo, aseguró que Terence Crawford le dará una paliza a Saúl ‘Canelo’ Álvarez si se enfrentan en una posible pelea en las 168 libras por los títulos unificados del mexicano.

En un video publicado en su cuenta oficial en X, Bradley no especificó la razón por la que cree que Bud Crawford -que subiría dos categorías para enfrentar al mexicano- vencerá a Canelo Álvarez, pero está convencido de que así será.

“Desperté a las 3 am. No sé por qué, pero algo me dijo que estudiara a Canelo y Crawford. Crawford está a punto de darle una paliza a Canelo Álvarez. Se los adelanto a todos ahora mismo. (Crawford) está a punto de darle una paliza a Canelo Álvarez”, dijo el también excampeón mundial.

Canelo Álvarez no tiene planes por los momentos de pelear con Terence Crawford. Crédito: Amanda Wescott/Showtime | Cortesía

Si este duelo se llegase a concretar, gran parte de los expertos en el deporte pronostican que Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al tapatío, mientras que otros opinan que el tamaño no sería un problema porque el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer a al campeón de 168 libras en su propio terreno.

Por ahora, Canelo Álvarez descartó cualquier tipo de negociación con Turki Alalshikh y Crawford. Aunque el mexicano ha dicho que subiría al ring si le ofrecen una buena cantidad de dinero, en estos momentos se encuentra disfrutando de sus vacaciones tras vencer a Edgar Berlanga y al parecer la semana que viene se reunirá con William Scull -campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB)- para planear una pelea de unificación.

Terence Crawford está convencido de que vencerá a Canelo Álvarez. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga en septiembre y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

