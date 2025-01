Chile retira a su embajador en Venezuela por el “fraude electoral perpetrado por el régimen” de Maduro

La misión del embajador de Chile en Venezuela llega a su fin.

El gobierno chileno informó en un comunicado de su Cancillería divulgado en las redes sociales este martes que ha puesto término a la misión de su embajador en Venezuela.

La decisión se produce en el marco de la escalada de tensiones con el gobierno de Nicolás Maduro, quien prevé tomar posesión este viernes para un nuevo mandato presidencial a pesar de las críticas por la falta de transparencia y las acusaciones de fraude en las elecciones del 28 de julio.

Según expresó en el comunicado la Cancillería chilena, la medida obedece a la “evolución de los hechos a partir de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024”, tras las cuales “Nicolás Maduro ha asegurado que seguirá siendo el presidente de ese país desde el 10 de enero, como resultado del fraude electoral perpetrado por su régimen”.

Por tanto, agrega el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, “se ha decidido poner término a la misión de su embajador ante Venezuela, el señor Jaime Gazmuri”.

El presidente chileno, Gabriel Boric, ha sido una de las voces más críticas en América Latina frente a la opaca victoria de Maduro en los comicios de julio y Chile ha manifestado en reiteradas instancias la importancia de que el Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE) haga públicas las actas electorales.

Maduro fue proclamado vencedor por el CNE sin que se publicaran resultados desglosados ni las actas de los centros de votación, como han venido pidiendo la oposición venezolana, Estados Unidos, la Unión Europea, y varios países de América Latina.

El anuncio chileno llega en una semana en la que aumentan los movimientos diplomáticos para mostrar el rechazo a Maduro y su gobierno.

Solo unas horas antes, Paraguay también había anunciado la retirada de su embajador en Caracas y el reconocimiento al candidato opositor, Edmundo González, como presidente electo de Venezuela.

Asilado en España tras las elecciones y en medio de la ola de detenciones que siguieron a la proclamación de Maduro como vencedor, González ha intensificado esta semana sus contactos internacionales.

Este lunes se reunió con el presidente estadounidense, Joe Biden, en la Casa Blanca. Antes se había visto con el argentino Javier Milei en Buenos Aires y el uruguayo Luis Lacalle Pou en Montevideo.

Fricciones entre Boric y Maduro

Getty Images: Nicolás Maduro se dispone a tomar posesión como presidente de Venezuela otra vez pese a las acusaciones de fraude electoral.

En realidad, el personal diplomático chileno ya había sido expulsado de Venezuela en agosto por las autoridades chavistas, tras los comentarios críticos con el proceso electoral desde Santiago, pero el anuncio de este martes remarca el rechazo a Maduro y su falta de reconocimiento en el contexto regional.

“Chile espera que Venezuela pueda retomar la senda de la democracia y de la promoción y protección de los derechos humanos, valores que hoy se encuentran ausentes en ese hermano país”, agregó el comunicado de la Cancillería chilena.

Sin embargo, la ministra chilena de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, explicó poco después del anuncio de la Cancillería que su país no busca una ruptura de relaciones con Venezuela.

“Hay interés de nuestros países en no romper esas relaciones y el romperlas no va a ayudar en lo más mínimo a las causas que habitualmente se esgrimen para proponer esa ruptura, que tiene que ver con los estándares democráticos”, indicó Toha, que también señaló que el fin de la misión del embajador Gazmuri no implica “retirar las personas que todavía están cumpliendo funciones para mantener los funcionamientos básicos del Consulado”.

Aunque no reconoce el resultado de las elecciones venezolanas, el gobierno chileno no ha ido tan lejos como otros y ha evitado hasta ahora reconocer a González como ganador de los comicios, ya que “no compete” al país sudamericano “anunciar o proclamar a presidentes”, según expresó la vocera de la presidencia, Aisén Etcheverry.

El reconocimiento a González y sus reuniones con líderes de los últimos días enfadaron al gobierno chavista, que anunció la ruptura de relaciones con Paraguay después de que su presidente, Santiago Peña, declarara presidente electo al candidato opositor, que ha anunciado su intención de presentarse en Venezuela para tomar posesión como presidente.

Además de romper relaciones, Caracas exigió la salida inmediata del personal diplomático de Paraguay en el país, a lo que el gobierno de Peña respondió ordenando la salida de los representantes de Caracas en Paraguay.

Paraguay, Chile, Argentina y Perú están entre los países de la región cuyas delegaciones diplomáticas han sido expulsadas de Venezuela tras rechazar la proclamación de Maduro como vencedor de los comicios.

