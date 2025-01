Hija de Dulce habla sobre los últimos momentos de la cantante y sus “diferencias” 

A solo unas semanas del fallecimiento de la cantante Dulce, su hija Romina Mircoli ha decidido romper el silencio una vez más y sincerarse sobre los últimos días de vida de su madre. Además, aprovechó a aclarar los dimes y diretes con respecto a las supuestas “diferencias” que habría protagonizado con la artista, ¡aquí te contamos lo que dijo!

En una entrevista con el programa “Ventaneando”, la joven explicó a detalle las causas de muerte de su progenitora, explicando que si bien inicialmente fue tratada por cáncer renal, la enfermedad avanzó y terminó por afectar sus pulmones.

Durante este duro proceso, Romina Mircoli se habría mantenido al lado de Dulce y acompañando cada paso de su enfermedad: “Yo hice mi misión personal el decir: ‘Aunque estos vayan a ser sus últimos días, no voy a permitir que ella tenga miedo'”, declaró al programa de espectáculos.

Al ser cuestionada sobre los últimos días de vida de la intérprete, su hija indicó que su capacidad para comunicarse se fue reduciendo, propiciando que se expresara mediante susurros y gestos.

Desafortunadamente, Dulce perdería la batalla contra su enfermedad apenas unos días después de su ingreso al hospital: “Yo estuve con ella hasta que, de repente, volteé y la mañana del 25 tristemente me di cuenta que únicamente había amanecido yo”, recordó sin poder contener el llanto.

Romina Mircoli se pronuncia sobre las supuestas diferencias con Dulce

Fue durante otra aparición ante los medios de comunicación que la descendiente de la artista decidió dar respuesta a los rumores que la tacharon de tener desacuerdos con la famosa a tal punto de no tener contacto.

“Que yo no siempre estuve de acuerdo con mi mamá en todo es verdad. Tuvimos diferencias, ¿quién no las tiene? Eso es normal, pero también tuvimos momentos hermosos“, dijo a Andrea Escalona durante una charla concedida al programa “Hoy”.

Para finalizar, Romina reveló que a pesar de no poderse despedir de Dulce durante sus momentos de lucidez, la acompañó hasta el último instante: “Mi mamá y yo no nos pudimos despedir, no. Pero yo creo que la despedida, como uno la idealiza, es una cosa. Y la despedida que se dio, sí estuvo ahí. ¿Por qué? Porque yo estuve todo el tiempo. Hubo un momento en que mi mamá ya no se valía por sí misma. Yo la movía, yo le daba de comer, yo la vestía, yo la cambiaba”, contó.