Los 5 tránsitos astrológicos de enero 2025 y lo que debes saber sobre ellos

Enero de trae consigo una serie de movimientos astrológicos que te pondrán en modo reflexión, ambición y hasta de vez en cuando, algo de caos emocional. Si pensabas que el comienzo de este nuevo año iba a ser tranquilo, piénsalo otra vez.

Y es que los astros tienen otros planes para ti, por eso en esta ocasión te vamos a presentar 5 tránsitos astrológicos que se registrarán en este mes de enero, y la manera en que influirán en tu vida.

Luna en Capricornio: ¡Aplícate y actúa!

Comenzamos el año con la Luna en Capricornio, un signo que es todo disciplina y trabajo duro. Si ya tenías ideas para el 2025, probablemente las hayas anotado o grabado en tu teléfono mientras celebrabas la llegada del nuevo año.

Este es el momento perfecto para tomar las riendas de tus metas y empezar a darles forma. Capricornio te impulsará a trabajar en lo que te importa de manera seria y concreta. No dejes que la pereza se apodere de ti, así que comienza a actuar para lograr tus objetivos.

2. Marte retrógrado: Cuidado con tus palabras

Desde el 6 de diciembre de 2024, Marte está retrocediendo a través de Leo, y eso significa que las emociones están a flor de piel. Las personas pueden estar más explosivas de lo habitual, y tú no eres la excepción. En enero, Marte se mueve hacia Cáncer, lo que puede hacer que las tensiones familiares o las emociones intensas salgan a la superficie. Ten cuidado con lo que dices, ya que las palabras pueden tener más peso de lo que imaginas. Y si sientes que las cosas se calientan demasiado, mejor aléjate y toma un respiro. Las emociones se pueden volver pasivo-agresivas si no se manejan con cuidado, así que trata de no alimentar el fuego.

3. Los nodos lunares cambian: ¡Despierta a lo espiritual!

¡Atención! El 11 de enero los nodos lunares cambian de signo. El Nodo Norte se mueve a Piscis, lo que trae consigo un fuerte llamado hacia lo espiritual. Este tránsito, que durará hasta julio de 2026, nos invita a abrirnos a la magia de la vida y a conectar con nuestra intuición. Mientras tanto, el Nodo Sur entra en Virgo, lo que nos recuerda que, aunque la espiritualidad es hermosa, necesitamos mantener los pies en la tierra con algo de sentido común. ¡Es el momento perfecto para cuidar tanto de tu alma como de tu cuerpo!

4. Luna llena en Cáncer: ¡Emociones a flor de piel!

La primera luna llena del 2025 llega el 13 de enero en el signo de Cáncer. Este es el momento ideal para reflexionar sobre tu vida familiar, tu hogar y tus raíces. Bajo la influencia de Cáncer, es posible que sientas que las emociones reprimidas salgan a la superficie. Si hay algo que necesite ser dicho, ¡hazlo con tacto! Es una luna llena intensa, especialmente en lo que respecta a los lazos familiares y personales. Y si tienes proyectos importantes en mente, como redecorar tu casa o hacer cambios importantes en tu vida, este es un buen momento para comenzar.

5. El Sol en Acuario: ¡Es hora de pensar en colectivo!

El 19 de enero, el Sol entra en Acuario, y con él llega la temporada perfecta para el activismo y la búsqueda de soluciones innovadoras. Este tránsito pone el foco en el bienestar colectivo y en cómo podemos hacer del mundo un lugar mejor para todos. Si tienes una idea revolucionaria o un proyecto que involucra tecnología, ciencia o trabajo en equipo, ¡ahora es el momento de actuar! Acuario se asocia con el pensamiento fuera de lo común, y este es un buen momento para visualizar lo que deseas y empezar a dar forma a esos sueños.

Bonus: El Año de la Serpiente – ¡Adiós al Dragón!

A finales de enero, específicamente el 29, el Año Nuevo Chino da la bienvenida al Año de la Serpiente. Después de dos años del Dragón, es el momento de recibir a la Serpiente de Madera. Este es un año donde se da mucha importancia al crecimiento personal, la creatividad y la belleza. Si tienes proyectos artísticos o románticos en mente, la Serpiente es la energía perfecta para impulsarlos. Además, Venus, la diosa del amor y la belleza, rige este año, lo que sugiere que la paz y la armonía estarán en el aire. ¡Así que prepárate para un año lleno de encanto y magia!

Urano sale de su retrógrado: ¡Cuidado con las sorpresas!

Para cerrar enero, el 30 de enero, Urano, el planeta de las sorpresas, sale de su retroceso en Tauro. Si has estado esperando cambios importantes, especialmente relacionados con tu economía, este es el momento para que las oportunidades comiencen a aparecer. Las sorpresas financieras pueden estar al acecho, ¡así que mantén los ojos bien abiertos! No dudes en probar nuevas ideas y estar dispuesto a salir de tu zona de confort. ¡El cambio está en el aire!

En resumen, enero es un mes lleno de energía para empezar el año con fuerza, pero también para reflexionar y ajustar lo que sea necesario. Mantente alerta a los movimientos de los astros, porque este mes, ¡todo puede pasar!

