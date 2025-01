Un auto se le cruza y gana $500,000 en la lotería con su matrícula

Estamos conscientes de que estamos iniciando el año, sin embargo, por mucho que seamos seres de paz, es imposible no encontrarnos con personas desagradables que no son nada amables. Aun cuando sea difícil no responder a las actitudes groseras, quizás las podríamos transformar en algo positivo, como ganar la lotería. Sí, así como lo lees. Un hombre, al que un auto se le cruzó de forma agresiva, utilizó la matrícula del vehículo contrario y ganó $500,000 dólares. Aquí su historia.

Un residente de Glen Burnie, Maryland, compartió que se involucró en un incidente de tráfico, que no pasó a mayores de una simple encerrona con otro vehículo, que le dio los números de la suerte. Tal como lo compartió a los funcionarios de la Lotería de Maryland, al poco rato de ese percance, que a más de uno nos daría coraje, lo convirtió en una noticia formidable: ganó medio millón de dólares con la matrícula de ese automóvil.

Todo comenzó a finales de diciembre, cuando este jugador ocasional de la lotería viajaba hacia Maryland desde fuera de la ciudad. Mientras circulaba por la carretera, un conductor imprudente lo adelantó y se le cruzó de manera brusca. Algo molesto por la acción, el hombre observó con más atención el número de la matrícula del vehículo que lo había desconcertado. Sin pensarlo demasiado, decidió que sería una buena idea usar esos números para jugar en la lotería.

Tras el incidente, el afortunado jugador se detuvo en Doc’s F&B Liquors, una tienda de lotería en Glen Burnie, y compró 10 boletos para el Pick 5, un juego de lotería popular en la región. En lugar de elegir sus propios números, optó por jugar la combinación de los dígitos de la matrícula del vehículo que lo había cruzado en la carretera.

“Si vas a jugar, juega en grande”, comentó el hombre sobre su decisión de apostar con 10 boletos al mismo número, cada uno por $1 dólar.

Una vez que compró los boletos, el hombre se fue a casa, sin imaginar lo que le esperaba. Esa noche se acostó temprano y, al despertar al día siguiente, revisó los boletos a través de la aplicación de la lotería en su teléfono móvil. Para su sorpresa, el escáner mostró que había ganado $50,000 dólares en cada uno de los 10 boletos.

“Cuando vi los resultados, no podía creerlo”, dijo el ganador, aún emocionado por el golpe de suerte que acababa de recibir.

La primera persona con la que compartió la increíble noticia fue su madre, quien se mostró muy contenta por su éxito. Con el dinero ganado, el hombre planea usar parte del premio para pagar algunas facturas y el resto lo invertirá para asegurar un futuro más estable.

Por su parte, la tienda Doc’s F&B Liquors, ubicada en el 7067 B&A Boulevard de Glen Burnie, también se benefició del triunfo. Como distribuidor de los boletos ganadores, la tienda recibió un bono de $5,000 dólares de la lotería, una recompensa que premia a los minoristas que venden boletos de lotería ganadores.

Sé amable todo el tiempo, incluso aunque no lo sean contigo. Toma en evidencia esta historia para darte cuenta como un momento desagradable puede convertirse en el golpe de suerte que esperas.

