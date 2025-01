Billam-Smith predice Zurdo Ramírez vs. Opetaia: “50-50”

Chris Billam-Smith, excampeón mundial de peso crucero, predijo que la posible pelea de unificación entre Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez y Jai Opetaia será muy reñida y no se atrevió a dar un ganador.

En declaraciones recogidas por BoxingScene, Billam-Smith explicó que Opetaia y el Zurdo Ramírez son muy buenos peleadores y aseguró que este es un enfrentamiento que le encantaría ver.

“No lo sé (quién podría ganar). Creo que depende de los primeros asaltos. Zurdo es un peleador muy inteligente. Sé que es mucho más inteligente de lo que te imaginas a veces. Pero Opetaia es muy bueno, muy bueno técnicamente. Tiene buenos pies. Y creo que necesitas buenos pies para vencer a Zurdo. Creo que tener pies rápidos y mantener la forma y cosas así es importante. Así es como lo vencería, con los pies”, dijo.

Zurdo Ramírez quiere convertirse en el primer campeón indiscutido de peso crucero de México. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“No creo que Opetaia sea el mismo en cuanto a la forma en que lo hace. Creo que a veces se desconecta después de golpear, Opetaia, en términos de que busca ese golpe fuerte, ese revés fuerte. Pero es una pelea 50-50, sin duda, creo. Me encantaría verlo. No es frecuente que digas eso de dos zurdos, pero me encantaría verlo”, agregó.

Tanto el campeón unificado mexicano como Jai Opetaia han estado retándose mutuamente y es posible que esta pelea suceda muy pronto. Por ahora se espera que Ramírez haga una defensa obligatoria contra Yuniel Dorticos, retador de la AMB.

El Zurdo Ramírez viene de hacer historia en el boxeo para su país y en noviembre se convirtió en el primer campeón unificado mexicano en peso crucero. El nativo de Mazatlán castigó a Chris Billam-Smith desde el comienzo de pelea -quien salió con cortes en el rostro y varias lesiones en su cuerpo- y se llevó la victoria en las tarjetas por decisión unánime.

En cambio, Jai Opetaia defendió con éxito su cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) tras noquear en el cuarto round a David Nyika este miércoles y aprovechó la victoria para desafiar nuevamente al campeón mexicano.

Jai Opetaia (izq.) es el campeón de peso crucero de la FIB. Crédito: Francisco Seco | AP

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, de 32 años, capturó el título de la OMB tras vencer a Chris Billam-Smith e hizo historia al convertirse en el primer mexicano en unificar en 200 libras. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 46 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés en su carrera.

Por su parte, Jai Opetaia, de 29 años, es el campeón de peso crucero de la FIB y defendió nuevamente con éxito su cinturón ante David Nyika. El australiano se encuentra invicto tras 27 peleas y 21 de ellas las ganó por la vía rápida.

