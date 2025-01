Carolina Sandoval finalmente se muda de la casa que compartió con Nick Hernández

La presentadora venezolana Carolina Sandoval, de 51 años y a quien vemos en ‘¡Siéntese Quién Pueda!’, compartió con sus seguidores diversos detalles del nuevo proceso en el que se encuentra tras su separación de Nick Hernández, con quien ya está en trámites de divorcio desde el pasado 18 de noviembre.

Por medio de un video, que compartió en su cuenta de Instagram, ‘La Venenosa’ compartió que ya está por mudarse de la casa que compró y que pensaba quedarse por mucho tiempo, pero su crisis matrimonial la llevó a desprenderse de su hogar mucho antes de lo pensado.

La casa, que la panelista de ‘¡Siéntese Quién Pueda!’ llegó a referirse como el hogar de sus sueños, muy pronto será desocupada y estará más que lista para recibir a sus nuevos dueños, por lo que ella ya está más que lista para vivir ese proceso.

“Estoy tan feliz. Tú crees que yo voy a tener tristeza de agarrar y empezar algo nuevo. Yo no sé por qué la gente tiene tantos apegos, yo no sé por qué a la gente no le gusta empezar, no desde cero porque eso de empezar desde cero no existe porque ya tú no estás en cero. Y te quiero decir a ti que estás en un cambio, que la gente está opinando, que la gente se mete, que la gente viene y opina”, relató ‘La Venenosa’.

En el mismo video detalló que se va de su casa para cuidar de su salud mental y para seguir adelante en su nuevo comienzo, con lo que negó de manera categórica que su adiós se debiera a una supuesta crisis financiera, al incluso llegarse a decir que estaría en bancarrota.

“¿Tú sabes por qué me mudo de la casa? Que eso también me lo han preguntado que si no la podía mantener… No quiero seguir viviendo en un lugar tan grande. Con mi prosperidad y mi abundancia claro que hubiese podido salir de todas las cosas que tiene arriba esta casa como dos líneas de crédito, pero, ¿tú sabes qué? Ahora es menos y no más, ahora es vivir para vivir de verdad y no sobrevivir”, enfatizó.

De acuerdo a la ficha técnica, dada a conocer por diversos sitios especializados en la venta de bienes raíces, su aún residencia fue construida en 1973 y cuenta con una extensión de 3,318 pies cuadrados.

Cuenta con cuatro dormitorios, tres baños completos, un medio baño, vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, oficina, cuarto de lavado, garaje para dos vehículos, entre otras

Al exterior, en su lote de 0.36 acres, goza de terraza, de extensas áreas verdes, de piscina estilo resort con su respectiva zona de spa, área de juegos infantiles, jardín budista, entre otras amenidades.

La casa fue lanzada originalmente al mercado por $1.6 millones de dólares, sin embargo, con el pasar de los meses bajó su valor y ya hace unas semanas la anunciaron en $1.29 millones de dólares.

