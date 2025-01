Santiago Giménez cuenta cómo la lesión lo ayudó a resurgir en Feyenoord

Santiago Giménez ha tenido un resurgir en esta temporada. Luego de un difícil 2024 con lesiones y sin poder anotar goles, Giménez vive un segundo despertar.

Con apenas 16 anotaciones en el último calendario y una lesión que lo alejó de las canchas por dos meses, el “Bebote” enfrentó una de las pruebas más duras de su carrera.

“Fue una primera mitad de temporada intensa. Como grupo, hemos crecido mucho”, señaló Giménez en una entrevista con ESPN.

“La lesión me hizo despertar. No estaba en forma, y ahí me di cuenta de quiénes quiero tener a mi alrededor. En estos meses fuera, aprendí a nivel mental, físico, personal y espiritual. Gracias a Dios, ahora me siento bien nuevamente”.

El delantero de 23 años no se limitó a trabajar en su recuperación física. Durante su retiro temporal en México, rodeado de su familia y su esposa, Santiago trabajó en redefinir sus prioridades.

“Si fuera del campo estás bien, eso se refleja dentro del campo”, afirmó con convicción. Para Giménez, el apoyo de su entorno cercano fue clave en su transformación, lo que él llama la “versión 2.0” de sí mismo.

Más allá de la fatiga acumulada tras dos años de competiciones intensas, que incluyeron la Liga MX, Eredivisie, Champions League, Copa de Oro y otras competiciones internacionales, Giménez reconoció que su principal desafío era mental.

“Me dije a mí mismo que debía tomarlo con calma. Trabajo y me recupero todos los días para estar listo. En esta lesión, sobre todo, fue un tema mental. Se trata de asumir la responsabilidad. No palabras, sino hechos. Eso hicimos, y ahora estoy de vuelta”.

Desde su regreso, Giménez ha retomado su mejor versión, anotando siete goles en seis partidos bajo la dirección de Brian Priske.

Santiago Giménez y su casi marcha a la Premier League

Aunque el cambio de entrenador requirió adaptación, el mexicano asegura sentirse cómodo con las ideas de Priske, destacando también la influencia de su antiguo técnico, Arne Slot.

El técnico neerlandés, ahora al frente del Liverpool, jugó un papel clave en un momento decisivo para Giménez.

Durante el mercado de verano, el Nottingham Forest intentó ficharlo, y Giménez buscó consejo de Slot.

“Hablé con él un par de veces cuando recibí esa oferta. Le pedí su consejo y me lo dio. El contenido de la conversación queda entre nosotros, pero esa fue la última vez que hablamos”.

Aunque el traspaso no se concretó, Giménez no lamenta su decisión de quedarse en Feyenoord, donde busca consolidarse como uno de los delanteros más destacados de Europa.

