Aplazan anuncio de los nominados a los Premios Oscar por incendios en California

Cada vez son más los estragos que los devastadores incendios que azotan el sur de California dejan a su paso: desde la pérdida de 5 vidas, hasta la evacuación de más de 100,000 personas. Debido a esta situación, la Academia de Hollywood dio a conocer los cambios en su calendario, posponiendo la ceremonia de anuncio de los nominados.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Academia, el anuncio de las nominaciones a los Premios Oscar 2025, programado inicialmente para el 17 de enero, se ha pospuesto hasta el 19 de enero.

Calendario de la temporada de premios 2025: Premios Oscar, Golden Globes y más

“Muchos de nuestros miembros y colegas de la industria viven y trabajan en el área de Los Ángeles, y estamos pensando en ustedes“, inicia el mensaje compartido con los casi 10,000 miembros que conforman la institución.

Asimismo, se informó que que el plazo de votación para las nominaciones queda extendido hasta el 14 de enero. A pesar de estos retrasos, se recalcó que la 97ª edición de los premios Óscar mantiene su fecha para el 3 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles.

Premios Oscar 2025: Hulu y ABC transmitirán la gala en vivo por primera vez

Cabe recalcar que otras organizaciones han optado por seguir los pasos de la Academia y reajustar su calendario de actividades con respecto a la temporada de premios. Tal fue el caso de la gala de los Critics Choice Awards, que si bien estaba prevista a realizarse el 12 de enero en Santa Mónica, ha sido aplazada hasta el día 26 de dicho mes.

A estos eventos se suman el estreno de The Last Showgirl, la alfombra roja para Better Man, el musical de Robbie Williams, y una rueda de prensa especial para “Emilia Pérez”, cinta que fue recientemente galardonada en los Globos de Oro.