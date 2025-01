Daños por incendio en California: qué hacer si tu seguro no quiere pagar los daños

La tragedia invade a California, especialmente en las zonas cercanas a los incendios forestales en Los Ángeles. Es comprensible que los cientos de propietarios afectados por el paso devastador de las llamas en sus propiedades, no tengan la mente clara para detenerse a resolver las reclamaciones de sus seguros de vivienda. Sin embargo, es esencial no apresurarse a aceptar cualquier recurso que ofrezcan las aseguradoras, porque podrías dejar mucho dinero en la mesa. Aquí algunas recomendaciones que debes atender si tu seguro no quiere pagar por los daños de incendio.

De acuerdo con el Comisionado de Seguros de California, Ricardo Lara, los residentes de California afectados por los recientes incendios forestales están expuestos a los fraudes de los seguros de vivienda, ante la desesperación por recuperar su patrimonio.

“A menudo, lo que hemos visto, desafortunadamente, a lo largo de múltiples incendios en diferentes años en todo el estado, es que empezamos a ver a peritos de otros estados que vienen, tratando de, ya sabe, llegar a un acuerdo con los propietarios, diciendo: ‘Podemos darle el 70% de lo que tiene derecho cuando en realidad tiene derecho al 100%, o dependiendo de lo que diga su póliza'”, explicó Lara en una entrevista a ABC7.

No es de extrañarse que suceda esta situación, especialmente, cuando los propietarios no ponen atención a las características primordiales de su póliza. De hecho, este sería el primer punto a considerar dentro de las circunstancias apremiantes que viven: revisar la cobertura de su seguro de vivienda.

Hay que recordar que, desde el año pasado, algunas de las compañías de seguro en California dejaron de renovar las pólizas de seguro de vivienda o aumentaron sus tarifas por la cobertura. Esto significa que debes confirmar que tu póliza sí cubre los daños por incendios forestales.

En 2024, State Farm ya no renovó las pólizas de seguro de vivienda para aproximadamente 72,000 viviendas en el estado, debido, precisamente, al aumento de reclamos por los crecientes desastres de incendios forestales y otro tipo de fenómenos naturales.

No obstante, el Comisionado aclaró que existe una ley que no permite que las compañías de seguros eliminen la cobertura en áreas dentro del año posterior a un incendio forestal. Esto se hizo para brindar mayor tiempo de decisión tanto a las empresas como a las familias sobre el futuro de sus pólizas.

Puedes saber si tu vivienda se encuentra en el código postal que esté protegido por esta moratoria por medio del sitio web del Departamento de Seguro de California.

Entonces, antes de firmar cualquier acuerdo, es importante tomarse un tiempo para revisar la póliza y corroborar la cobertura. Según lo que explicó Lara, existe un período de reflexión de tres días que se les permite a los residentes antes de que deban tomar una decisión con un tasador público, especialmente cuándo este quiere pagarles menos de lo que deben.

Si te encuentras en una circunstancia en la que el tasador y la aseguradora no quieran pagarte por los daños de tu vivienda o te ofrezcan menos dinero a la que mereces, Lara aconsejó a las personas que llamen al Departamento de Seguros de California al 1-800-927-4357 o presentar un formulario de queja disponible en insurance.ca.gov.

“Simplemente, estamos pidiendo a la gente que llame a nuestro departamento y que no firme nada bajo coacción“, compartió Lara. “Este es un momento muy traumático… y queremos que sepan que tengan cuidado con el fraude, que no firmen nada y que estamos aquí para ayudarlos durante todo el proceso”.

El Comisionado de Seguros de California también recomendó que las personas llamen a su compañía de seguros antes de firmar cualquier acuerdo con un perito valuador.

Dentro de los documentos importantes a llevar contigo en momentos de desalojo por fenómenos naturales como el actual, es necesario que incluyas una copia de tu póliza de seguro de vivienda.

“También hay que tener en cuenta los gastos adicionales de subsistencia, los límites de la póliza y hacer un seguimiento de todos los gastos adicionales”, añadió. “Y hay que asegurarse de documentar todas las conversaciones con la aseguradora o el perito”.

Tras la poderosa tormenta de viento que azotó el sur de California el martes, los incendios forestales en las regiones de Eaton, Palisades y Hurst se extendieron rápidamente, obligando a miles de personas a evacuar y quemando alrededor de 23,000 acres. Las autoridades dijeron que al menos 1,100 estructuras han sido destruidas por los incendios.

También te puede interesar: