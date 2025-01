Filtran audios de Paulo Quevedo donde tacha de mitómana a Cristina Porta

Tremendo revuelo se ocasionó a través de redes sociales luego de que la polémica entre Cristina Porta y Paulo Quevedo se reviviera gracias a la filtración de una serie de audios en las que el actor dejó entrever un presunto enamoramiento hacia ella. ¿Cómo reaccionó el público? Sigue leyendo para enterarte.

En medio del furor que ha generado el próximo estreno de “La Casa de los Famosos: All Stars”, el nombre de los ex participantes ha salido a relucir tras hacerse público que un amigo de Maripily Rivera sacó a relucir audios de Paulo Quevedo confesando un interés amoroso por la española, esto mientras se especulaba que el actor contaba con una pareja fuera del reality.

“Efectivamente como dices, sí estaba muy enamorado de ella. Me regañaba porque hablaba con ustedes. Es por eso que en un momento yo dejé de escribir y aún así lo hacía. Yo ya no le veo posibilidad a esto“, se le escucha decir al histrión.

Dentro del mensaje, Paulo Quevedo aseguró encontrarse afectado por las acciones de Cristina Porta, llegando a tacharla de infiel: “Está exhibiéndose. Ya está presumiendo tulipanes que le regalaron. Es rápida la niña. Cero empatía por los sentimientos ajenos“, se le escucha decir.

Paulo Qvd vrs Maripily 😳😱 y salen audios donde hablo mal de Cristina Porta 😳🫣 pic.twitter.com/yLzk3sEoKm — Steph 👑 (@Steph__R7) January 7, 2025

“Lo que sí me está dejando frío es que es una mitómana, es una mentirosa. Ya le he cachado tantas mentiras, es tan infiel, o sea, es tan infiel, promiscuidad a todo lo que da“, continuó.

Incluso, el famoso que ha participado en historias como “El rostro de la venganza” y “Doña Bárbara” adelantó que de encontrarse en el reality de Telemundo, sacaría a relucir la situación.

“Me arrolló, me pisoteó, le valió m*dre… pero yo me estoy guardando todo para cuando nos volvamos a ver dentro de la p*nche casa“, sentenció molesto. “Verdaderamente me ha afectado mucho. Estoy muy dañado. Estoy muy mal moralmente. Va a ser difícil salir adelante pero es lo que toca y ni modo“.

Cristina Porta responde a Paulo Quevedo

No pasó mucho tiempo antes de que las fuertes declaraciones del actor llegaran a oídos de la propia Cristina, quien no dudó en defenderse de manera contundente.

Dentro de su relato, indicó que el artista le mintió al decirle que era soltero y la “careta” cayó cuando la madre de su hijo ingresó al programa para apoyarlo.

Cristina Porta hizo un Live en donde confirmaría que no entra a la temporada All Stars de La Casa de los Famosos porque se enteró que Telemundo buscó a su ex (Luca Onestini) para meterlo. pic.twitter.com/4VVsdXdcwh — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 9, 2025

Una vez afuera del proyecto, la conductora decidió cortar con su lazo; no obstante, Quevedo habría intentado contactarla: “Durante muchos meses no has respetado que yo no quería estar contigo y no porque yo no hubiese sentido nada, sino porque yo ya había tomado la decisión de que yo no iba a estar en una relación tóxica nunca más porque hoy gracias a Dios he aprendido a amarme más antes que a nadie“, dijo para finalizar su transmisión en vivo.