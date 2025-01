Mansión de Tom Hanks se salva de milagro de ser arrasada por los incendios en California

El actor Tom Hanks, de 68 años, es una de las tantas celebridades que fueron evacuadas de sus mansiones a causa de los incendios que azotaron el área de Pacific Palisades, en California.

Contrario a lo sucedido con otros colegas de profesión, quienes lo perdieron absolutamente todo, acaban de surgir unas imágenes aéreas que muestran que la casa que la estrella de Hollywood comparte con Rita Wilson está intacta, mientras todo a su alrededor se encuentra totalmente destruido.

“En fotografías aéreas tomadas el miércoles y obtenidas por The Post, la mansión en lo alto de un acantilado del actor de “Cast Away” parece ilesa. Sin embargo, la casa justo encima de la de Hanks no tuvo tanta suerte. Ennegrecida y todavía humeante, la estructura fue ahuecada por las llamas”, informó New York Post.

En las imágenes aéreas se alcanza a ver la estructura blanca de la residencia sobre la mencionada colina, así como una serie de árboles y áreas verdes que lucen también intactas.

La casa, que compraron en 2010 y estaría valuada en alrededor de $26 millones de dólares cuenta, entre otras habitaciones, con cuatro recámaras y con cinco baños.

