Ronda Política: Alcaldesa de viaje mientras llamas arrasan LA

Mientras que buena parte de la ciudad era consumida por las llamas, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass se encontraba a casi 8,000 millas de distancia. Nada menos que en África, asistiendo a la inauguración del presidente de Ghana, John Mahama.

Reconocemos que su equipo se hizo cargo de la situación y su cuenta en Twitter estuvo dando actualizaciones frecuentes de los siniestros, órdenes de evacuación y localización de albergues; declararon una emergencia local, y emitieron un mensaje a nombre de la alcaldesa asegurando a la comunidad que se estaban haciendo cargo de la desgracia.

La ausencia de Bass en un momento crítico de la ciudad, provocó que su exoponente en la contienda para la alcaldía de Los Ángeles, Rick Caruso y hasta Elon Musk la criticaran. Pero no solo fueron estos personajes, sino que angelinos furiosos despotricaron contra ella en las redes sociales.

“Tú estás en Ghana mientras el área en la que te eligieron se está quemando. Qué te pasa. Regresa a tu casa y por lo menos, pretende que eres una líder”, decía un comentario.

Otros más: “Perdón. La ciudad se está quemando y tú estás en otro lado”; ¿Por qué estás fuera en un viaje internacional financiado por los contribuyentes mientras Los Ángeles se queman?”

Estas fueron solo algunas de las expresiones vertidas. Muy normales, en un momento en que la gente está enojada y en pánico, tras perder su casa; o ante el riesgo de quedarse sin nada; y respirando un aire contaminado.

Es obvio que nadie puede prevenir o anticipar cuando una tragedia va a asomar su horrible cara, pero tras esta experiencia, la alcaldesa Bass debería considerar ser más selectiva a la hora de decidir cuándo hacer un viaje internacional.

Dado que vivimos en una ciudad enorme con múltiples desafíos, los periplos al extranjero, deben ser mejor pensados, y solo acudir a aquellos que realmente sean estrictamente necesarios. No son tiempos de hacer diplomacia. Bass ya no es congresista sino alcaldesa de una megalópolis.

Lo opuesto fue el gobernador Gavin Newsom quien canceló su viaje a los funerales del presidente Jimmy Carter en Washington D.C. debido a los desastrosos incendios. Esto lo llevó a proclamar el estado de emergencia en respuesta al Incendio Palisades.

De no creerse

Trump no es presidente todavía y las redadas ya comenzaron en el condado de Kern y San Bernardino, sembrando el pánico entre los migrantes. ¿Pero qué Biden aún no es el presidente? ¿Qué no tiene autoridad para parar dichas redadas? Parece que Donald Trump ya entró en funciones, ante el beneplácito de Biden.

Y da la impresión de que muchos demócratas han comenzado a derechizarse tras el triunfo de Trump y a manejar la misma agenda antiinmigrante. Así lo pudimos ver cuando 48 demócratas votaron a favor de la aprobación del Acta Laken Riley en Washington que da armas a las policías para que detengan a los inmigrantes indocumentados que rompan la ley, ya sea que cometan o hayan perpetrado un robo o asalto.

También permitiría a los estados iniciar acciones civiles contra funcionarios federales que se nieguen a hacer cumplir la ley de inmigración.

La Laken Riley nació a partir del asesinato de una estudiante de enfermería de 22 años a manos de José Ibarra, un inmigrante venezolano.

Fue tranquilizador que todos los congresistas demócratas latinos de California votaron en contra, salvo el congresista Raúl Ruiz que no sabemos por qué no votó.

Los demócratas de California que apoyaron la medida fueron Tran Derek, Dave Min, Gray Adams, John Harder; y sorprendentemente el nuevo congresista de Santa Clarita, George Whitesides, recién electo y quien en campaña se mostró muy amigo de los inmigrantes, pero ahora resulta que tan pronto puso un pie en la Cámara Baja se le olvidó su discurso electoral, y que representa a Palmdale, un área poblada por muchos trabajadores inmigrantes . Qué decepcionante y esto es apenas el comienzo. Whitesides se derechizó en automático.