Senador John Fetterman es el primer demócrata en reunirse con Trump en Mar-a-Lago

El senador John Fetterman (demócrata por Pensilvania) tiene previsto reunirse con el presidente electo Donald Trump en Mar-a-Lago, y es el primer demócrata de la Cámara Alta que hace pública la visita después de las elecciones de 2024.

Fetterman dijo que Trump lo invitó y él aceptó. Se espera que la reunión se celebre este fin de semana, según han dicho dos personas familiarizadas con los planes.

“Soy el senador de todos los habitantes de Pensilvania, no sólo de los demócratas de Pensilvania”, dijo en un comunicado, confirmando la noticia que informó por primera vez CBS. “He sido claro en que nadie es mi guardián. Me reuniré y conversaré con cualquiera que me ayude a cumplir con lo que me corresponde en Pensilvania y en la nación”.

Los equipos de los dos políticos habían estado en contacto recientemente para organizar una reunión entre los dos, según un funcionario de Trump con conocimiento de las conversaciones, citado por Politico.

Trump y el senador demócrata probablemente hablarán sobre los candidatos del gabinete del presidente electo, un próximo paquete de reconciliación y la energía, un tema importante para Pensilvania, según el funcionario de Trump, que predijo que será una “conversación muy sólida y de gran alcance sobre políticas”.

En una entrevista con Politico el miércoles, Fetterman señaló que Trump dijo que estaba abierto a un acuerdo para los Dreamers que ingresaron ilegalmente a EE.UU. cuando eran niños. “Estaría encantado de trabajar con él en eso”, dijo Fetterman.

Fetterman también instó a sus compañeros demócratas a votar a favor de la Ley Laken Riley y a considerar cómo verían esta cuestión los votantes de su estado clave.

“Se puede ser muy pro-inmigración, pero eso no significa que se esté a favor de todos los inmigrantes”, dijo Fetterman. “Y no entiendo por qué es polémico que haya cientos de miles de personas con antecedentes penales y cargos activos; no sé por qué es polémico que cualquiera de ellos simplemente tenga que irse”.

Los asesores de Trump también han hablado sobre reunirse con otros miembros demócratas del Congreso sobre el impuesto estatal y local (o SALT), la deducción fiscal que permite a los contribuyentes deducir todo o parte de sus impuestos estatales o locales, pero que está limitada para los contribuyentes individuales a $10,000 dólares.

Sigue leyendo:

• Republicanos presionan por ley migratoria ‘Laken Riley Act’ con apoyo de algunos demócratas en el Senado

• La Corte Suprema decidió que Trump puede ser sentenciado en Nueva York

• J.D. Vance renunciará al Senado a medianoche