VIDEO: Miembros del CJNG repartieron narcoregalos a habitantes de Tabasco

Un grupo de sujetos que aseguró ser parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) regaló roscas de Reyes en Tabasco.

En un video de 48 segundos, se observa a un grupo de personas que se reunió en torno del supuesto grupo criminal para recibir los presentes.

“Buenas noches, señores, les queremos dar un mensaje, no es con afán de nada ni para pedir nada a cambio, este es un detallito que les manda el señor 88, de parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación, no les estamos pidiendo nada, nosotros venimos para cuidarles, para apoyarles, no venimos para robarles como la gente que estaba aquí, nosotros somos una empresa seria y honesta”, dice uno de los sujetos.

“Es sin nada a cambio, es por seguridad, cualquier cosa, aquí conocen aquí a las personas, se pueden acercar y está el apoyo al cien por ciento para ustedes, hay que darle gracias al señor, por favor”, solicitó. “¡Gracias!”, gritó la gente entre aplausos.

La grabación no detalla lugar ni fecha del hecho, mientras que las autoridades tampoco se han referido a este asunto de manera oficial.

Investigaciones ministeriales refieren que en Tabasco existe una pugna entre el CJNG y el grupo criminal La Barredora.

“El 88” se ha presentado en diversos videos como el líder del CJNG en Tabasco, y ha lanzado varias amenazas a diversos cabecillas de La Barredora. Las disputas han ocasionado balaceras y masacres en bares.

Con esto, la entidad gobernada por Javier May reporta el mayor aumento en homicidios dolosos en el País con 263 por ciento, al pasar de 226 asesinatos en 2023 a 821 en 2024 en el periodo enero-noviembre, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Además de los asesinatos, Tabasco también registró un incremento en los secuestros, feminicidios, extorsiones y otros hechos de violencia en distintos puntos de la entidad.

Sigue leyendo:

– El Mencho donó juguetes en un municipio michoacano y las autoridades le agradecieron.

– El narcotraficante Chapo Isidro repartió despensas y juguetes en Sinaloa.