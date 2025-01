Chiquibaby lamenta incendios en Los Ángeles en emotivo mensaje

Los devastadores incendios que han azotado el estado de California han dejado una huella imborrable, tanto en los habitantes como en quienes, desde lejos, sienten una conexión especial con esta región.

Tal es el caso de Chiquibaby, conductora del programa “¡Siéntese Quien Pueda!”, quien expresó su tristeza a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Mientras estoy subiendo este compendio de fotos estoy muy conmovida hasta las lágrimas, por lo que veo en mi California, un estado que me vio crecer, me dio mucha felicidad, satisfacciones y me forjó en la mujer que soy”, compartió la presentadora en Instagram.

Acompañando sus palabras, Chiquibaby publicó una serie de imágenes de lugares significativos para ella, incluyendo Pasadena y Altadena, comunidades que fueron su hogar durante varios años antes de mudarse a Miami. Las últimas fotografías muestran el impacto que han tenido las llamas en estas zonas, reflejando la magnitud de la tragedia.

Con esta publicación, no solo expresó su tristeza por los acontecimientos, sino también su agradecimiento por los recuerdos que guarda de esas zonas.

Chiquibaby, con su mensaje, se une a la lista de figuras públicas que han alzado la voz para generar conciencia sobre la gravedad de estos desastres. Su publicación invita a la reflexión y a la solidaridad con quienes han perdido sus hogares y pertenencias en esta tragedia.

Los incendios han arrasado con más de 5,000 hectáreas, dejando a miles de personas desplazadas y destruyendo numerosas propiedades, incluyendo las de celebridades como Ben Affleck, Mandy Moore y Leighton Meester.

Las autoridades han intensificado sus esfuerzos para controlar el avance de las llamas, pero las condiciones climáticas continúan siendo un desafío para los bomberos.

Mientras tanto, los equipos de emergencia trabajan sin descanso para proteger a las comunidades afectadas y prevenir más pérdidas humanas y materiales.

Sigue leyendo: