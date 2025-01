Ron DeSantis afirma que, si Gavin Newsom fuera republicano, “lo tendrían clavado contra la pared”

El gobernador de Florida arremetió en contra de la prensa por no cuestionar a los funcionarios demócratas sobre su estrategia para enfrentar los incendios forestales que han arrasado con una amplia región de California.

Al salir de una cena efectuada en la Mar-a-Lago donde algunos mandatarios republicanos acudieron invitados por el presidente electo, DeSantis se molestó con un reportero luego de que cuestionó a un gobernador si le parecía correcta la postura de Donald Trump de criticar al demócrata Gavin Newsom mientras parte de su estado natal era consumido por el fuego.

“¿Es apropiado que la gente de su industria intente crear división y crear narrativas cada vez que suceden estas cosas?”, preguntó el mandatario de Florida.

Acto seguido, DeSantis dijo que si el gobernador de California hubiera pertenecido al Partido Republicano estaría siendo cuestionado por la prensa de una muy distinta sobre cómo lo han tratado esta semana.

“Si Newsom fuera republicano, ustedes irían a intentarlo… lo tendrían clavado contra la pared por lo que están haciendo allí.

Ustedes no están tan interesados en hacer eso porque Newsom es demócrata. Creo que su historial de politización de estas cosas es muy, muy malo”, enfatizó.

A Ron DeSantis se le ha vuelto común tener que hacerles frente a los destrozos causados por la naturaleza en Florida. (Crédito: Alex Brandon / AP)

El conservador de 46 años, también refirió cómo a Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, no se le cuestionó por haber viajado a Ghana para asistir a la toma de posesión del presidente John Dramani Mahama, esto a sabiendas de la existencia de los incendios y cómo se incrementaban con una enorme probabilidad de afectar varias zonas habitacionales.

“Me gustaría ver un poco de equilibrio en la forma en que se hace esto. Puedes criticar al presidente electo, pero también tienes que hacer que estas otras personas rindan cuentas, y no he visto eso”, concluyó.

La magnitud de los incendios en California propició que los bomberos se quedaran sin agua para combatirlos, pero Donald Trump responsabilizó al gobernador Gavin Newsom por preferir mantener agua en un río para salvar a un pez, en lugar de destinarla a la ciudad en reserva de lo que podría pasar.

“Quería proteger a un pez esencialmente inútil llamado eperlano, dándole menos agua (¡no funcionó!), pero no le importó la gente de California.

Ahora se está pagando el precio máximo. ¡Exigiré que este gobernador incompetente permita que fluya agua hermosa, limpia y fresca a California! Él es el culpable de esto. Además, no hay agua para las bocas de incendio ni para los aviones de extinción de incendios. ¡Un verdadero desastre!”, escribió en la plataforma Truth Social.

