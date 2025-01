Biden sostiene que Kamala Harris es “competente para volver a presentarse” en la boleta

El demócrata de 82 años está convencido que la Kamala Harris es “competente para volver a presentarse” a las elecciones presidenciales con el objetivo de convertirse en la primera mujer en gobernar a la Unión Americana.

A 10 días de concluir su etapa al frente de la Casa Blanca, Joe Biden ofreció una conferencia donde señaló, sin ofrecer argumentos, que la vicepresidenta es apta para volver a contender dentro de cuatro años.

“Creo que está en condiciones de presentarse de nuevo en cuatro años. Será una decisión que ella deberá tomar”, expresó.

Contradictoriamente, los resultados de las elecciones efectuadas en noviembre muestran que la californiana de 60 años perdió en los siete estados considerados claves para aspirar a la presidencia.

Además, Harris obtuvo la menor cantidad de votos del Colegio Electoral de cualquier candidato demócrata desde que Michael Dukakis perdió la presidencia ante el republicano George H. W. Bush, en 1988.

Biden puso fin al sueño de buscar reelegirse cuando sólo restaban 107 días de campaña y cedió su candidatura en apoyo de Kamala Harris quien después fue corroborada para buscar la presidencia. (Crédito: Susan Walsh / AP)

Sin embargo, bajo la óptica de Joe Biden no sólo Kamala Harris pudo haber ganado las pasadas elecciones, sino que insistió en que, de seguir adelante con su campaña, él también pudo haber superado a Donald Trump como lo hizo cuatro años antes.

“Creo que yo habría vencido a Trump, podría haber vencido a Trump, y creo que Kamala podría haber vencido a Trump, habría vencido a Trump”, aseguró.

Al ser cuestionado porqué, estando tan convencido de su superioridad, renunció a sus aspiraciones políticas a 107 días de las elecciones, el presidente expresó haber sido respetuoso con el punto de vista de sus compañeros de partido quienes deseaban ver a alguien más joven representándolos.

“Pensé que era importante unificar al partido. Y cuando el partido estaba preocupado por si iba a poder avanzar o no, aunque pensé que podía ganar de nuevo, pensé que era mejor unificar el partido.

Fue el mayor honor de mi vida ser presidente de Estados Unidos, pero no quería ser uno de los que provocara que un partido que no estaba unido perdiera una elección. Y por eso me hice a un lado, aunque confiaba en que ella podía ganar”, concluyó.

