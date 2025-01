Lluvia de solidaridad en Los Ángeles para los afectados por los incendios

Más de 170 voluntarios colaboraron en la distribución de todo tipo de artículos y comida para cientos de familias afectadas por los incendios y muchas más que son de escasos recursos, en el edificio de la fundación The Dream Center de Los Ángeles.

“Mis hijos no tuvieron clases el viernes y decidimos venir a colaborar”, dijo Víctor Murillo, fundador y director de Atlhetes in the Making (AIM), una organización que se dedica a brindar a las jóvenes experiencias de aprendizaje a través de la participación deportiva.

Murillo fue acompañado por sus hijos Noah, de 13 años y Ben, de 16, en la repartición de los artículos.

“Es bueno ayudar a la gente”, considero Ben, al tiempo que subía una caja de agua a un auto.

Cientos de articulos de primera necesidad fueron distribuidos en The Dream Center.

El fin se semana, un completo caos de tráfico se vivió en las calles aledañas a The Dream Center, ubicado en el 2301 de la Avenida Bellevue, cerca de la autopista 101, en el vecindario de Echo Park.

Enormes filas de automóviles y una espera de hasta tres horas sin poder avanzar fue la experiencia de muchos, quienes acudieron al llamado para recibir donaciones, mientras que otros llegaron para solidarizarse con las víctimas de los incendios y aportar sus donativos.

Y, mientras el público era atendido, Brad Reed, director ejecutivo de The Dream Center pensaba si su casa en Altadena se había salvado de las llamas del incendio Eaton.

“No he podido ir a verificar si aún tengo casa”, dijo Reed, a La Opinión. “Desde el miércoles [8 de enero] tuvimos que evacuar y ahora estamos viviendo en el edificio [de The Dream Center]”.

El ejecutivo informó que la lista de artículos que requieren colectar incluye agua embotellada, bolsas de plástico grandes de color negro y contenedores de basura, calcetines, ropa interior nueva, jabón, artículos para el aseo, purificadores de aire, bebidas de electrolitos, refrigerios empaquetados, pañales, fórmula para bebés, alimentos enlatados y cajas de cereal.

Mientras tanto, una de las beneficiadas de las donaciones fue Josefa Cac, del Departamento Quiché, Guatemala, a quien le entregaron ropa nueva para sus cinco hijos.

“Yo trabajo en la limpieza, pero me descansaron y no hay dinero para comprarle pantalones y camisas a mis hijos”, dijo.

Josefa Cac, de Guatemala, va cargada con bolsas de ropa nueva para sus cinco hijos.

Su amiga, Luisa Ixcotoyc también originaria de Quiché, Guatemala, se benefició con ropa y panales para su bebé.

Pupusas para los bomberos

En La Pupusa Urban Eatery. Ubicada en el 1051 oeste del Bulevar Washington, en Los Ángeles, Juan Sarabia y su esposa Stephanie, ambos con raíces salvadoreñas se han solidarizado con los bomberos de Los Ángeles que están combatiendo las llamas de los incendios.

La manera en que Juan y Stephanie agradecen la labor de los rescatistas es proporcionándoles pupusas, el platillo típico por excelencia de la gastronomía salvadoreña.

Sarabia manifestó que la idea de tener un restaurante “diferente” siempre ha sido para combinar las raíces de su cultura con la solidaridad con la comunidad donde vive.

Esta semana, sus empleadas, Edith Vázquez, de Ilopango y Rosa Hernández, de San Miguel, cocinaron un promedio de 400 pupusas, mismas que fueron distribuidas gratuitamente en distintas estaciones de bomberos de la ciudad.

Edith Vázquez y Rosa Hernández cocinan las ricas pupusas salvadoreñas que van a ser donadas a los bomberos de Los Angeles que combaten los incendios forestales.

“Ayudamos como podemos”, dijo Juan Sarabia. “Nuestro pensamiento es retribuir con algo al esfuerzo de los bomberos que arriesgan sus vidas para cuidarnos a todos”.

Amigos de Juan y su esposa Stephanie son quienes se encargan de llevar las pupusas a las estaciones de bomberos más cercanas a su negocio.

Los interesados en colaborar, pueden llamar al (213) 749-4573

Ayuda de la Iglesia Católica

Parroquias, escuelas y organizaciones católicas están ofreciendo ayuda para las familias que han sufrido la devastación de sus hogares y negocios, y están ofreciendo ayuda para las familias y personas que lo requieran, además de que están solicitando donativos a la gente de buena voluntad.

La Arquidiócesis de Los Ángeles ha creado un Fondo de Ayuda de Emergencia para Víctimas de Incendios Forestales para ayudar a todos aquellos que sufren los recientes incendios y ha pedido a las parroquias que realicen una segunda colecta durante el mes de enero.

El fondo proporcionará apoyo financiero a las víctimas de los incendios para alimentos, ropa y otras necesidades. Aquellos que necesiten ayuda pueden comunicarse con su parroquia local para solicitar una subvención del fondo. También se pueden realizar donaciones en línea para ayudar a las víctimas de los incendios en https://lacatholics.org/california-fires/.

“En este momento, Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a ser instrumentos a través de los cuales muestra su amor, compasión y cuidado a los que sufren”, dijo el arzobispo José H. Gómez durante su homilía en una misa para las víctimas de los incendios forestales.

June Chau y miembros de Arcadia Chinse Association llevaron platos de comida a los policias de esa ciudad que colaboran en labores de seguridad en los vecindarios afectados por el incendio Eaton de Altadena/Pasadena.

“Debemos ser nosotros quienes llevemos consuelo a nuestros vecinos en este momento de desastre. Y debemos ser nosotros también los que estemos a su lado y les ayudemos a reconstruir y seguir adelante con valentía, fe y esperanza en Dios”, añadió.

Información sobre recursos de apoyo:

• St. Pius X-St. Matthias Academy (7851 Gardendale St., Downey) organizó una campaña de donación el viernes 10 y sábado 11 de enero. La escuela acepta artículos como refrigerios empaquetados, agua embotellada, jabón, champú, desodorante, mantas, pilas, linternas y rompecabezas/juegos (ingrese por el estacionamiento del estadio de fútbol y entregue los artículos en la tienda de estudiantes).

• St. Anthony Croatian Church 712 N Grand Ave., Los Ángeles) ha abierto su centro parroquial para cualquier persona que necesite refugio de emergencia.

• American Martyrs School está recolectando donaciones de artículos de tocador y productos de higiene, ropa interior nueva, refrigerios y alimentos no perecederos, y agua embotellada. La escuela está ubicada en 1701 Laurel Ave., Manhattan Beach.

• All Souls Church 29 S. Electric Ave., Alhambra) está recolectando tarjetas de regalo, ropa, útiles escolares y más. La lista completa de elementos necesarios está disponible en https://www.instagram.com/p/DEk4hPJS-4L/.

• St. Cyprian School ( (5133 E. Arbor Rd., Long Beach) realizará una campaña de donación diaria desde el 10 al16 de enero de 8 am a 3:30 pm. La lista completa de elementos necesarios está disponible en https://www.facebook.com/1182154062/videos/1688261382034461/

• La Sociedad de San Vicente de Paúl Los Ángeles (SVDPLA) está recolectando y distribuyendo alimentos, ropa, kits de higiene y otros recursos.

• Mayfield Senior School 500 Bellefontaine St., Pasadena) estará abierta para donaciones el sábado 11 de enero de 12 a 3 p.m. y el lunes 13 de enero, de 9 a. m. a 1 p. m. La lista completa de elementos necesarios está disponible en https://www.instagram.com/p/DEoRS2sJnFX/.

• St. Philip the Apostle Church (151 S. Hill Ave., Pasadena) está abierta de 9 a. m. a 8 p. m. para aquellos que han evacuado o han perdido sus hogares.

• Loyola High School (1901 Venice Blvd., Los Ángeles) puso a disposición el Caruso Hall para ofrecer ayuda de alimentos, duchas y recursos, al mismo tiempo que acepta donaciones de donantes, como alimentos no perecederos, ropa, productos de higiene, cobijas y más.

• St. Rita School (Sierra Madre) está recolectando donaciones para las familias.

• Catholic Charities USA . lanzó una campaña de donación dedicada a la ayuda en casos de desastre.

• La Salle College Preparatory School (Pasadena) está recolectando donaciones para las familias de sus estudiantes en lasallehs.org/lancersupportfund.

• St. Francis High School (La Cañada) está recolectando donaciones para las familias de la escuela en sfhslc.ejoinme.org/eatonfire.

• All Souls Church 29 S. Electric Ave., Alhambra) está recolectando tarjetas de regalo, ropa, útiles escolares y más. La lista completa de elementos necesarios está disponible en https://www.instagram.com/p/DEk4hPJS-4L/.