Andrea Legarreta desmiente rumores sobre la liberación anticipada de Pablo Lyle

Andrea Legarrera habló en ‘Despierta América’ sobre la situación de Pablo Lyle, la conductora desmintió que saliera de la cárcel en este 2025, como se había rumorado hace semanas.

Legarreta es amiga de la familia de Lyle y comunicó que recibió información calificada por parte de Silvia Lyle. Indicó que no sabían de cómo se esparció el rumor, pero que no hay fundamento para pensar que saldrá de prisión durante este año.

“Empezó a circular, no sabemos de dónde, una información que no es verdad en donde comentaban que, posiblemente este 2025, Pablo saldría antes del término de su sentencia. Yo pude hablar con Silvia, hermana de Pablo, ella me dijo: ‘Andrea, nos han estado hablando hasta familiares para preguntarnos si esto es cierto’”, afirmó.

¿Desde cuándo Lyle está en la cárcel?

El prometedor actor, Pablo Lyle, está en la cárcel desde marzo de 2019, fue vinculado en un pleito vial, el cual terminó en la muerte de un señor.

La situación lo llevó a un juicio mediático y eso derivó una condena de cinco años sumado a un periodo de ocho años de libertad condicional.

Sobre una fecha estimada para la liberación del actor, la conductora de ‘Hoy’ comentó que sería aproximadamente a finales de 2026.

“Obviamente, también como todos los prisioneros en todas las prisiones, en Estados Unidos, van restando también días de acuerdo a su comportamiento, pero esto no ha cambiado la fecha de salida de Pablo”, dijo.

Ana Araujo, exesposa del actor mexicano, también había comentado que en diciembre del próximo año es la fecha tentativa para la reunión de Lyle y su familia.

“Él sale en diciembre del 2026 y pues espérenlo cuando salga“, afirmó delante la prensa. Sin embargo, en ese momento fue cuestionada porque los reporteros expresaron que, según sus cuentas, saldría en el 2028.

“Son nuestras cuentas, contando como va en comportamiento. Lo poco que yo sé es que lo menos que tú puedes hacer por ley allá (en Estados Unidos) es el 85% de tu sentencia. Entonces nosotros pensando que por buen comportamiento él pudiera salir en esas fechas más no sabemos. No es, sino nada más un estimado que hicimos“, manifestó.

A pesar de que ya no están juntos, Araujo afirmó que mantiene una buena comunicación con su expareja y una buena amistad.

