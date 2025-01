Bad Bunny transforma el metro de Nueva York en un escenario sorpresa

Los pasajeros del metro de Nueva York vivieron un momento único e inolvidable cuando el cantante puertorriqueño Bad Bunny decidió convertir una de las estaciones más concurridas de la ciudad en el escenario de un concierto sorpresa.

El evento, que tuvo lugar en la estación Rockefeller Center, fue acompañado por el carismático presentador Jimmy Fallon, quien ya es conocido por protagonizar momentos inesperados en la Gran Manzana.

Vestidos inicialmente con disfraces, Bad Bunny y Fallon sorprendieron a los presentes interpretando la icónica canción “I Want It That Way” de los Backstreet Boys. En medio de la actuación, se quitaron las pelucas y barbas falsas, revelando sus identidades al público, que no tardó en rodearlos con entusiasmo y emoción.

El cantante, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, también aprovechó la ocasión para interpretar temas de su reciente álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, incluyendo la canción “NUEVAYOL”, un homenaje a Nueva York y a la diáspora puertorriqueña que reside allí. “Bienvenidos a Nueva York.

Yo soy Jimmy Fallon y él es Bad Bunny. ¡Tiene un nuevo álbum!”, exclamó Fallon para introducir al artista al público.

El espectáculo no solo emocionó a los fanáticos presentes, sino que también se convirtió en tendencia en redes sociales, donde comenzaron a circular videos de la inesperada presentación. El evento fue parte de una colaboración especial para “The Tonight Show”, programa que Bad Bunny co-presentó esa misma noche.

Días antes, el intérprete de “Tití Me Preguntó” ya había dejado su huella en Brooklyn, visitando el club social Toñita’s, un importante espacio cultural para la comunidad caribeña. Allí, compartió con los presentes e incluso fue visto bailando con figuras políticas como Alexandria Ocasio-Cortez.

AOC dancing with Bad Bunny made my entire life pic.twitter.com/mnL36OWFAw — Cel ☾ (@6ixGodCel) January 13, 2025

La conexión de Bad Bunny con “The Tonight Show” no es nueva. Desde su primera aparición en 2018, ha regresado en múltiples ocasiones, consolidando una relación que continúa sorprendiendo y deleitando a sus fanáticos.

Este concierto en el metro no solo mostró su habilidad para crear momentos memorables, sino que también reafirmó su compromiso con conectar con su público de maneras innovadoras.

