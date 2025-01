Incendios en Los Ángeles: ¿Por qué los próximos días “son peligrosos”? Según meteorólogos

Los fuertes vientos de Santa Ana han sido una de las mayores complicaciones de los incendios forestales que se desataron la semana pasada en Los Ángeles. Con un recorrido devastador, el fuego ha destruido miles de hogares y ha cobrado la vida de 24 personas, hasta ahora.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advierte que los próximos días podrían ser “particularmente peligrosos”. Pero esto no es un simple pronóstico, sino que tiene una explicación enfocada precisamente en la fuerza de los vientos.

Según reseña AP, el NWS predice que las condiciones severas de incendio permanecerán hasta el miércoles, con ráfagas de viento que alcanzarían las 65 mph (105 km/h).

Asimismo, Dennis Burns, analista de comportamiento de incendios, mencionó en una reunión comunitaria del domingo que el día más peligroso será el martes.

En menos de una semana, cuatro incendios alrededor de Los Ángeles han arrasado más de 160 kilómetros cuadrados (62 millas cuadradas), aproximadamente tres veces el tamaño de Manhattan.

Cuadrillas y equipos han llegado de todo Estados Unidos, así como de Canadá y México, incluidos camiones de agua y aviones que arrojan productos químicos para combatir incendios.

Por su parte, celebridades estadounidenses e hispanas que también perdieron sus hogares, han brindado donaciones para la recuperación de las víctimas.

¿Cómo planean las autoridades combatir el fuego ante los fuertes vientos?

Aunque genera pánico el solo pensar que los vientos puedan reactivar las peores imágenes del incendio, el jefe de bomberos del condado Los Ángeles, Anthony C. Marrone, aseguró que hay un plan frente a dicho escenario.

Las ráfagas de viento podrían desencadenar un crecimiento explosivo de los incendios existentes y nuevos brotes en áreas hasta ahora intactas, creando nuevos desafíos para los equipos de bomberos ya escasos.

Sin embargo, Marrone dijo que llegaron 70 camiones de agua adicionales para ayudar a los bomberos a repeler las llamas esparcidas por ráfagas renovadas. “Estamos preparados para el próximo evento de viento”, reiteró.

El retardante de fuego lanzado por aviones actuará como una barrera a lo largo de las laderas, indicaron las autoridades.

Algunos residentes regresan a sus casas y analizan los daños

Algunos residentes han podido regresar a sus hogares para evaluar los daños. Jim Orlandini, quien perdió su ferretería en Altadena, un vecindario muy afectado junto a Pasadena, dijo a AP que su hogar de 40 años sobrevivió.

“El martes por la noche no dormimos en absoluto porque pensamos que la casa se había ido. Todo el tiempo estaba pensando, no sé qué voy a encontrar cuando regrese aquí y después de 40 años, ya saben, uno tiene muchas cosas que olvida que desaparecerían si la casa se quemara. Así que estamos agradecidos de que no fue así”, expresó.

Una residente de Los Ángeles sostiene una taza que encontró en los restos de su hogar familiar, destruido por el incendio de Eaton. Crédito: Mark J. Terrill | AP

Según la oficina del forense del condado Los Ángeles, 16 de las 24 muertes contabilizadas hasta ahora fueron atribuidas al incendio de Eaton y ocho al incendio de Palisades.

Asimismo, 12 personas estaban desaparecidas dentro de la zona del incendio de Eaton y cuatro estaban desaparecidas en el incendio de Palisades, dijo el jefe de policía del condado Los Ángeles, Robert Luna.

La jefa de bomberos de la ciudad de Los Ángeles, Kristin Crowley, también instó a la población a mantenerse alejada de los vecindarios quemados.

“Aún hay incendios activos que están ardiendo dentro del área de Palisades, lo que hace que sea extremadamente, extremadamente peligroso para el público”, declaró Crowley en una conferencia de prensa el domingo.

Las autoridades advirtieron que la ceniza puede contener plomo, arsénico, amianto y otros materiales nocivos.

Aproximadamente, 50,000 personas en el condado Los Ángeles seguían bajo órdenes de evacuación, con más de 700 residentes refugiados en nueve albergues, dijo Robert Luna. Las autoridades subrayaron que la mayoría de las órdenes en el área de Palisades no se levantarán hasta que expiren las advertencias de bandera roja, el miércoles por la noche.

“Por favor, tengan la certeza de que lo primero que haremos el jueves será hablar de la repoblación”, explicó Marrone.

