Actriz latina Gloria Sandoval muestra su casa hecha cenizas tras los incendios en California

La actriz salvadoreña Gloria Sandoval, de 63 años y quien apareció en la película ‘Paranormal Activity: The Marked Ones’, está pasando por momentos muy complicados y es que en días recientes se sumó a las celebridades que perdieron sus casas a raíz de los devastadores incendios registrados en diversos puntos de California.

Por medio de un reportaje, dado a conocer en el programa ‘Primer Impacto’ de Univision, fue como esta histrión pudo ponerle rostro a la tragedia que vivió, pues mostró su hogar hecho cenizas.

“Esta era mi casa; lo que quedó de mi casa”, detalló la mujer, quien en cuestión de horas perdió lo que tardó años en construir.

En el recorrido que le dio a las cámaras de ‘Primer Impacto’ explicó a detalle lo que había en cada habitación antes de que los incendios fuera de control acabaran con todo a su alcance.

“Esta era la puerta de metal. Allá era mi cocina, mi lavadora. Allá está mi secadora, mi lavadora, mi refrigerador. Por aquella ventana yo podía observar porque estaba mi comedor”, narró mientras con la mano señalaba los rincones que conformaron su casa.

A pesar de lo especial que esa residencia fue para ella, Gloria es consciente de lo complicado que le será volver al lugar, pero no porque la reconstrucción vaya a tardar, sino porque no quiere tener en su poder nada que le recuerde la tragedia que le arrebató su patrimonio a miles de californianos.

“Es la última vez porque no voy a regresar. No va a ser fácil, esto me trae recuerdos horribles”, relató la actriz ante las cámaras de Univision, quien tenía la esperanza de poder rescatar el álbum de sus fotos familiares, pero tristemente no fue así.

Hoy esta actriz, que salió huyendo del país que la vio nacer, volvió a nacer, al igual que miles de californianos, quienes harán hasta lo imposible por recuperar lo que algún día fue suyo.

