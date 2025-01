Cómo presentar un reclamo al seguro después de un incendio forestal

Sigue estos consejos para asegurarte de recibir una compensación adecuada tras un desastre

Las casas arden sobre la Pacific Coast Highway en California, cerca de la playa estatal Will Rodgers, durante el incendio de Pacific Palisades en enero de 2025.

By Tobie Stanger

Los terribles incendios forestales en el sur de California ponen de relieve la necesidad de contar con un seguro para propietarios de viviendas que cubra los daños causados ​​por estos fenómenos meteorológicos extremos. Por lo general, el seguro cubre este tipo de emergencia, pero es importante saber cómo presentar una reclamación si te sucede a ti o simplemente estar preparado si vives en una zona propensa a incendios.

El primer paso es ponerte en contacto con tu aseguradora o con el agente que te vendió tu seguro del hogar. La compañía de seguros te asignará un ajustador que evaluará los daños y enviará un presupuesto para su revisión. El importe que te paguen dependerá del tipo de cobertura que tengas. Aunque la cobertura de “costo de reemplazo” debería cubrir el costo de reparación o reemplazo de tu hogar y cualquier artículo perdido o dañado, la cobertura de “valor real en efectivo” te pagará el valor de tu hogar y los artículos dañados en su interior, menos la depreciación.

Para asegurarte de recibir lo que realmente te corresponde, sigue estos consejos:

Documenta todas las pérdidas. Después del incendio, toma fotografías de los daños y haz una lista de los artículos que se destruyeron o que necesitan reparación. Incluye el monto que pagaste por los artículos y reúne todos los recibos que puedas encontrar.

Verifica la identidad del ajustador. Los estafadores pueden aparecer después de los desastres naturales. Para protegerte, solicita a la compañía de seguros el nombre del ajustador antes de que llegue y pide una identificación antes de dejar que la persona entre en tu hogar.

Muéstrale al ajustador todos los daños. Asegúrate de estar en casa cuando el ajustador te visite y de que él o ella pueda ver todo lo que se perdió o dañó. No es suficiente con recorrer solo una parte de la casa.

Documenta todo contacto con la compañía de seguros. Después de que el ajustador se vaya, permanece en contacto por correo electrónico para tener una copia de seguridad de toda tu comunicación. Toma notas sobre cuándo te visitó el ajustador, las citas perdidas, las llamadas telefónicas no devueltas, lo que discutieron e incluso si fue grosero o no. Aunque probablemente no necesitarás esta información, será útil si hay algún desacuerdo que se deba resolver en el tribunal.

Haz copias de todos los documentos. Copia todo lo que te entregue al ajustador, como la lista de las propiedades perdidas o dañadas. Si el ajustador te aconseja que comiences las reparaciones, obtén ese permiso por escrito. Si el primer ajustador es reemplazado durante el proceso de reclamo, el registro en papel servirá como prueba de que el ajustador inicial aprobó el inicio de las reparaciones.

Guarda todos los recibos de estadías en hoteles o viajes. Si te viste obligado a mudarte debido a una orden de evacuación, tu aseguradora puede cubrir parte o todos esos gastos, incluso si tu casa no ha sido dañada por un incendio forestal. Si tu aseguradora no cubre esos costos, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) cubre ciertos gastos de alojamiento y viaje en los que se incurre al huir de desastres naturales, incluidos los incendios forestales.

Obtén presupuestos adicionales si es necesario. Si tu casa tiene trabajos personalizados, es posible que un ajustador no sepa cómo estimar correctamente su valor. Obtén un presupuesto externo de un contratista.

Verifica qué cubre tu póliza. Además de cubrir los daños causados ​​por el fuego y el humo, la póliza estándar de un seguro para propietarios e inquilinos cubre los daños causados ​​por los bomberos mientras extinguen un incendio. Las pólizas estándar para propietarios e inquilinos también pueden brindar cobertura por la “pérdida de uso” de tu casa y por gastos de vida adicionales (ALE, por sus siglas en inglés), como alquiler o facturas de hotel, comidas en restaurantes, transporte, ropa y otros gastos, hasta un límite, cuando tu casa se vuelve inhabitable o inaccesible debido a un incendio. Si tu casa es accesible y habitable, pero no puedes regresar a ella debido a órdenes de evacuación obligatoria, estás cubierto por ALE, hasta un cierto límite.

Habla sobre las exclusiones o límites de tu póliza. Si tu aseguradora sostiene que tu póliza no cubre todos los daños o si tú piensas que la compensación es demasiado baja, pídele al representante de la compañía que te explique por escrito cómo llegó a esa estimación. El representante también debe incluir cualquier motivo por el que ciertos elementos no están cubiertos y si existen límites de cobertura.

Si piensas que la redacción de la póliza es engañosa, comunícate con un abogado local especializado en derecho de seguros. La Federación de Consumidores de Estados Unidos (Consumer Federation of America) señala que los tribunales han dictado sentencias sistemáticamente a favor de los asegurados en casos de ambigüedades en las pólizas. Presenta una queja ante el Departamento de Seguros de su estado.

Considera contratar a un ajustador público

Si tienes una reclamación muy grande, es posible que desees recurrir a un ajustador público, un ajustador independiente que trabaja en tu nombre y te representa en la reclamación. Pero ten en cuenta los honorarios. En algunos estados, los honorarios de un ajustador público tienen un límite, por lo general entre el 10 y el 12% del pago del seguro. En otros estados, no hay límites o los ajustadores simplemente cobran una tarifa fija.

Para encontrar un ajustador público, consulta con National Association of Public Insurance Adjusters. Pide referencias de clientes anteriores y verifica si el ajustador tiene varios años de experiencia y una licencia estatal, cuando sea necesaria.

