El “Chino” Huerta listo para no cerrar la puerta de Europa a más mexicanos

Con las emociones fluyéndole a mil por hora, César “Chino” Huerta, no ve la hora para su debut en el Anderlecht en una experiencia europea que se sigue pellizcando en el brazo, pues sigue sin creérsela, sobre todo porque sabe del reto de no defraudar y seguir abriendo las puertas de Europa a más jugadores europeos

En una de las múltiples entrevistas que ha concedido, expuso para la cadena ESPN, que está consciente de que existen miles de miradas de mexicanos sobre su labor en el equipo belga y que por esa razón está consciente de hacer una gran labor para que sigan confiando en el talento del futbolista mexicano.

Por esa razón admitió que para el fútbol mexicano su fichaje con el Anderlecht le viene bien y expuso los motivos de su razonamiento: “Para el fútbol mexicano, creo que le viene bien, estoy con una gran responsabilidad de hacer las cosas bien, porque eso sé que le abre caminos y las puertas a nuevas generaciones de jugadores mexicanos que también tienen el sueño de la ilusión de poder venir jugar a Europa”.

Huerta está consciente de que no está parado en un lecho de rosas, ni mucho menos, sino que cada minuto que vea acción tendrá que demostrar porque el equipo europeo fue a buscarlo a México: “Claro que no es fácil, es venir a Europa, el venir a competir con grandes jugadores, pero es un gran reto y obviamente te va a hacer crecer en lo futbolístico y en lo personal”.

Chino Huerta trae el aura de Hugo Sánchez y no tengo ninguna duda pic.twitter.com/IRpsyU7F94 — Kevin (@kevinlopezmejia) January 12, 2025

La confianza del entrenador

Huerta reconoció que se siente seguro de hacer las cosas bien porque el propio técnico del Anderlecht, David Hubert, le habló por teléfono para mostrar su interés de que se sumara al equipo lo más pronto posible, apoyado en su conocimiento del fútbol belga con apenas 36 años, pero que conoce como la palma de su mano por ser originario de este país y porque como jugador defendió la camiseta del Genk, el Gent y el Zulte.

“Todo lo que me mostraron, me hizo decidirme por venir al Anderlecht, desde el interés que mostraron en mí, el poder entablar una conversación con el entrenador con el coach, todo eso me fue generando cosas positivas y me fue abriendo el panorama para darme cuenta de qué aquí era donde había que dar el siguiente paso en mi carrera”, expuso.

También dijo que: “estoy listo para jugar, esta semana empecé a entrenar ya adentro del grupo, y que pronto el técnico me requiera o me vea preparado para poder tener minutos con el equipo, pero sé que pronto podré empezar a demostrar”.

⚽️ Durante su presentación con el #Anderlecht de Bélgica, César 'Chino' Huerta habló de la razón que lo motivó a dejar la #LigaMX para jugar en Europa. #Adrenalina



📹 @rscanderlecht pic.twitter.com/BnUVVqw0jT — Adrenalina (@adrenalina) January 14, 2025

Finalmente reconoció su emoción por poder jugar todos los torneos que sean posibles en Europa: “Tengo mucha ilusión de jugar el torneo de liga y la Europa League, me hace mucha ilusión, el día poder debutar, con mi equipo, mis compañeros me han recibido de buena forma, son grandes personas y eso me ilusiona más desde el poder estar y debutar con el equipo”.

Seguir leyendo:

· César Huerta y sus rivales en Bélgica

· El “Chino” Huerta fue presentado como nuevo jugador del Anderlecht de Bélgica

· César Huerta cerca de unirse al Anderlecht. ¿Qué mexicanos han jugado en Bélgica?