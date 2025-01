Incendios en Los Ángeles: Aumentan a 25 los muertos y anuncian nuevos arrestos de pirómanos

El balance de muertos por los incendios de Los Ángeles aumentó a 25 víctimas, uno más respecto del fin de semana, después de que el Departamento Forense informara de un nuevo fallecimiento, mientras la policía anunció arrestos por provocar fuegos.

El último fallecido fue identificado como Zhi Feng Zhao, un hombre de 84 años que se convirtió en la víctima 17 del fuego Eaton. Las otras ocho personas han muerto en el fuego Palisades.

Sin embargo, la tragedia parece que aún no termina, pues las autoridades no sólo actualizaron las cifras mortales, sino que anticipan la probabilidad de ráfagas de viento dañinas de hasta 70 mph. Estos vientos de Santa Ana, aunque no son tan intensos como los de la semana pasada, podrían crear altos riesgos de nuevos incendios grandes con una propagación del fuego “muy rápida”, según el Servicio Meteorológico Nacional.

En una rueda de prensa, el comandante policial Steve Embrich dijo que todavía quedan 13 personas desaparecidas en el fuego Palisades, una cifra que ha bajado respecto a la reportada anteriormente de 35, con la mayoría hallados con vida.

También informó de 14 arrestos relacionados con los fuegos, tres de ellos de personas sospechosas de estar provocando incendios.

El resto de arrestos responden a delitos varios como vandalismo y robo, incumplimiento del toque de queda o suplantación de identidad de un bombero y de un policía.

Los bomberos luchan contra estos incendios que hace una semana fueron avivados por los poderosos vientos de Santa Ana y que han arrasado cerca de 16,500 hectáreas en Los Ángeles.

El mayor de los fuegos, el Palisades, lleva quemadas unas 9,600 hectáreas, ha destruido miles de viviendas y está controlado al 17%.

El Eaton está controlado al 35% y ha arrasado unas 5,700 hectáreas.

